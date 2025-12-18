Nýtt Upphaf ráðgerir framboð fyrir bæjarstjórnarkosningar næsta vor

Nýtt Upphaf sprettur ekki úr skrifstofuherbergjum hefðbundna flokka, heldur úr samtölum milli fólks.
Upphaf sem er ekki lengur hugmynd, heldur veruleiki. Upphaf sem heitir NÝTT UPPHAF. Í fyrsta sinn í sögu landsins getur þú kosið fólk en ekki flokk. Nýtt Upphaf er ekki flokkur og verður aldrei flokkur. Það er vettvangur fyrir einstaklinga með sín eigin mál, sína eigin sýn og sína eigin ábyrgð. Engar flokkslínur. Engin bakherbergi. Bara skýr tengsl milli kjósenda og fulltrúa.
Á Norðausturlandi vitum við að lausnir fæðast í samfélaginu sjálfu. Sveitarstjórnarkosningar 2026 eru því ekki bara kosningar, heldur tækifæri til að skapa sögu og færa lýðræðið í hendurnar á fólkinu aftur.
NU lofar ekki kraftaverkum, heldur heiðarleika, gagnsæi og ábyrgð. Nú er tíminn. Nú er tækifærið.
Nú hefst NÝTT UPPHAF.
Frá þessu segir í tilkynningu frá framboðinu.
Með þvi að smella á slóðina Nýtt Upphaf má hlusta á fréttatilkynningu framboðsins