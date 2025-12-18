ATH! Mjög mikið álag er á bráðamóttöku SAk

18. desember, 2025 - 16:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sjúkrahúsið á Akureyri vill ítreka að mjög mikið álag er á bráðamóttökuna þessa dagana og ákaflega mikilvægt er að leita ekki þangað nema að brýn þörf sé á. Í vafatilfellum skal hringja í upplýsingasímann 1700.

„Það er mjög mikið álag hjá okkur núna og mjög mikilvægt að minna á að minna veikir og fólk með langvarandi einkenni leiti til heilsugæslunnar, svo að starfsfólk hér hafi tök á að sinna bráðveikum og slösuðum. Biðin getur verið mjög löng núna. Þá er mikilvægt að undirstrika að hér er grímuskylda og einvörðungu einn aðstandandi með sjúklingi, sé þörf á því.“ segir Kristín Ósk Hólm Ragnarsdóttir, deildarstjóri á bráðamóttöku SAk.

Jón Pálmi Óskarsson, yfirlæknir á bráðamóttöku SAk, bendir á að ákaflega mikilvægt sé að greina á milli þess hvort æskilegt sé að leita á bráðamóttöku eða heilsugæslu. „Þau sem leita á bráðamóttöku verða metin af reyndum hjúkrunarfræðingi eins fljótt og mögulegt er. Þeim sem hjúkrunarfræðingur metur ekki í þörf fyrir bráðameðferð verður beint á heilsugæsluna.“ segir Jón Pálmi enn fremur. Hér má finna almennar leiðbeiningar um hvert skal leita, á heilsugæslu eða á bráðamóttöku: Leiðbeiningar

Á Heilsuveru eru ítarlegar upplýsingar um ýmsa sjúkdóma og gagnlegar ráðleggingar varðandi veikindi barna og fullorðinna. Nánari upplýsingar í tengslum við inflúensu má nálgast hér: Heilsuvera - inflúensa

 

www.sak.is segir fyrst frá

Nýjast

