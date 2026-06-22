Vísindaskóli unga fólksins settur í 12. sinn

Vísindaskóli unga fólksins stendur yfir þessa viku og Áslaug Ásgeirsdóttir rektor tók á móti tæplega níutíu verðandi vísindafólki í morgun og ávarpaði. Það má fastlega gera ráð fyrir aukinni umferð um ganga skólans þessa viku en vonandi gengur samstarfið við fastafólkið jafnvel og á undanförnum árum. Eftirspurn eftir skólaplássi hefur aldrei verið meiri og að þessu sinni var langur biðlisti eftir plássum. Skólinn er fyrir börn á aldrinum 11-13 ára og í ár eru talsvert fleiri drengir en stúlkur í nemendahópnum.
Fjöldi fólks kemur að kennslunni, meðal annars Stjörnu Sævar og Salvör Norðdal umboðsmaður barna. Akureyrarbær sendir öfluga sveit kennara til liðs við skólann og það sama gerir Jafnréttissstofa og Íslenska gámaþjónustan. Sérfræðingar HA á sviði Norðurslóða mæta til leiks í fyrsta sinn.
Eins og fyrr er boðið upp á ný þemu sem bera yfirskriftirnar: Góður bær og betra líf, Kvikt og lifandi land í sól og myrkri, Þegar þröskuldur verður hindrun, Jafnrétti og mismunun, Ungmenni á norðurslóðum og barnasáttmálinn og loks Ævintýri í blómabreiðunni og hvar endar ruslið?
Formleg útskrift verður haldin við hátíðlega athöfn á föstudaginn og eru allir velunnarar Vísindaskólans velkomnir.