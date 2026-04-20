Vilji til að efla samstarf Framsýnar og Einingar Iðju

Forystuhrúturinn Moli sem býr í góðu yfirlæti í fjárhúsinu Grobbholti ofan Húsavíkur hefur nú unnið sér það til frægðar að mynd af honum hefur verið prentuð á boli. Þeir eru væntanlegir til landsins með vorinu og verða seldir í minjagripabúðum og söluskálum hér og þar um landið. Án efa eiga þeir eftir að vekja mikla athygli.
„Flestir þeir sem eitthvað hafa af Mola að segja heillast af þessum geðþekka hrúti. Það undrar mig ekki, hann er einstakur,“ segir eigandi Mola, Aðalsteinn Árni Baldursson. Hann hefur þó sjálfur ekki neitt með bolasölu að gera, annað en að vera eigandi ljósmyndafyrirsætunnar, en neitar því ekki að hann hlakki til að sjá hverjar viðtökur bolirnir fá í verslunun á komandi sumri.
Forystuhrúturinn Moli á bol
Sumarfrí til að taka á móti lömbum og gestum
Það er mikið um að vera í Grobbholti og nú er sauðburður fram undan í næsta mánuði. Þá hefur Aðalsteinn fyrir sið að taka hluta af sumarfrí sínu, er meira og minna í fjárhúsunum um hálfs mánaðar skeið í maí mánuði. Bæði þarf að sinna sauðburði en ekki síður er mikil eftirspurn eftir að koma í heimsókn í Grobbholt og fylgjast með lífinu þar innan dyra.
„Leikskólabörn á Húsavík hafa um árabil heimsótt mig í fjárhúsin þegar lömbin eru komin og fátt er yndislegra en að fylgjast með börnunum dást að spriklandi sprækum nýfæddum lömbum. Það er mjög gefandi og vel þess virði að verja hluta af sumarfríi sínu í það,“ segir Aðalsteinn.
Yngri og þeir sem aðeins eldri eru njóta heimsókna i Grobbholt
Eining-Iðja á ferðinni
Nú um liðna helgi fékk hann góða gesti í fjárhúsin og talsvert eldri en leikskólabörnin, en stjórn Einingar-Iðju ásamt starfsmönnum félagsins gerðu sér ferð til Húsavíkur. Þeir fór í vinnustaðaheimsóknir í fyrirtæki í bænum og fengu kynningu á starfsemi Framsýnar. Vilji er til þess meðal forsvarsmanna að efla samstarf stéttarfélaganna til góðra verka fyrir félagsmenn.
Eftir heimsókn í Grobbholt var upplagt að skola af sér í Sjóböðunum. Um kvöldið borðaði hópurinn saman kvöldverð frá Golfskálanum á Húsavík og var stjórn og starfsfólk Framsýnar með. Við það tækifæri afhenti formaður Framsýnar, Aðalsteinn Árni, Önnu Júlíusdóttur formanni Einingar-Iðju smá glaðning frá félaginu en hún hefur lengi tekið þátt í störfum fyrir verkalýðshreyfinguna og er nú á sínu síðasta kjörtímabili sem formaður félagsins.
Anna Júlíusdóttir Einingarformaður var leyst út með smá glaðningi en hún hefur tekið þátt í verkalýðsstörfum lengi. Með henni er Aðalsteinn Árni Baldursson Framsýnarformaður.