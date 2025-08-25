Viljayfirlýsing um uppbyggingu gagnavers á Bakka

25. ágúst, 2025 - 14:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Bakki
Bakki

Fyrir byggðarráði Norðurþings liggja drög að viljayfirlýsingu sveitarfélagsins við gagnaversfyrirtæki, sem hefur sérhæft sig í starfsemi á norðurslóðum, um byggingu gagnavers á Bakka.

Iðnaðarsvæðið á Bakka er í einstakri stöðu til að sameina endurnýjanlega jarðvarmaorku með mikla rekstrarhagkvæmni í köldu loftslagi og endurvinnslu á varma. Gagnaver sem byggir á gervigreind hefur möguleika til að gagnast heimamönnum, atvinnulífinu og hagkerfinu í heild segir í bókun bæjarráðs sem fól sveitarstjóra að vinna drögin áfram í samráði við lögfræðing

