Viljayfirlýsing um rafvæðingu skemmtiferðaskipa á Akureyri

Hafnasamlag Norðurlands og norska fyrirtækið PLUG hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf við uppsetningu rafmagnstenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. PLUG hefur mikla reynslu af uppsetningu slíks búnaðar, meðal annars í Noregi og annars staðar.
Markmiðið er að bæta loftgæði með að draga úr þörf skipanna fyrir að keyra vélar þegar þau liggja við bryggju. Stefnt er að því að fyrsta skipið verði tengt við landrafmagn á Torfunefsbryggju á Akureyri vorið 2027. Við bryggjuna leggjast einkum minni skip, með um 200 farþega, en fyrirhugað er að setja upp tengingar fyrir stærri skip á Tangabryggju og jafnframt við Oddeyrarbryggju.
Fyrir um hálfu ári hófu Hafnasamlag Norðurlands og PLUG viðræður um mögulegt samstarf, þar á meðal stofnun sameiginlegs félags til að reka bæði stærri og minni rafmagnstengingar á Akureyri. Undanfarna mánuði hafa aðilar átt í ítarlegum viðræðum og unnið að greiningu á verkefninu, sem nú hefur leitt til undirritunar viljayfirlýsingar.
Samkvæmt viljayfirlýsingunni munu aðilar meðal annars vinna að:
Markmiðið er að vinna verkefnið hratt áfram og skapa traustan grunn fyrir uppbyggingu landtenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. Aðilar lýsa yfir mikilli ánægju með framvindu samstarfsins hingað til og eru bjartsýnir á áframhaldandi þróun þess.