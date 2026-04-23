Viljayfirlýsing um rafvæðingu skemmtiferðaskipa á Akureyri

23. apríl, 2026 - 11:47 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tölvuteiknuð mynd af Torfunefsbryggju, en stefnt er að því að fyrsta skipið verði tengt við landrafmagn á Torfunefsbryggju á Akureyri vorið 2027.

Hafnasamlag Norðurlands og norska fyrirtækið PLUG hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf við uppsetningu rafmagnstenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. PLUG hefur mikla reynslu af uppsetningu slíks búnaðar, meðal annars í Noregi og annars staðar.

Markmiðið er að bæta loftgæði með að draga úr þörf skipanna fyrir að keyra vélar þegar þau liggja við bryggju. Stefnt er að því að fyrsta skipið verði tengt við landrafmagn á Torfunefsbryggju á Akureyri vorið 2027. Við bryggjuna leggjast einkum minni skip, með um 200 farþega, en fyrirhugað er að setja upp tengingar fyrir stærri skip á Tangabryggju og jafnframt við Oddeyrarbryggju.

Sigurður Pétur Ólafsson

Fyrir um hálfu ári hófu Hafnasamlag Norðurlands og PLUG viðræður um mögulegt samstarf, þar á meðal stofnun sameiginlegs félags til að reka bæði stærri og minni rafmagnstengingar á Akureyri. Undanfarna mánuði hafa aðilar átt í ítarlegum viðræðum og unnið að greiningu á verkefninu, sem nú hefur leitt til undirritunar viljayfirlýsingar.

Samkvæmt viljayfirlýsingunni munu aðilar meðal annars vinna að:

  • mati á orkuþörf
  • greiningu á forsendum fjárfestingar- og rekstrarkostnaðar
  • mótun mögulegra tekju- og verðlagningarlíkana
  • frumathugun á tæknilegum þáttum, þar á meðal raforkuaðgengi og afkastagetu

Markmiðið er að vinna verkefnið hratt áfram og skapa traustan grunn fyrir uppbyggingu landtenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. Aðilar lýsa yfir mikilli ánægju með framvindu samstarfsins hingað til og eru bjartsýnir á áframhaldandi þróun þess.

 

  • Frístundastyrkur fyrir eldri borgara

    • 23.04.2026
    Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun.

  • Vöfflur og bókagerð í Skúlagarði í dag

    • 23.04.2026
    Lóa er komin með sumarið í Skúlagarð

  • Verk að vinna

    • 23.04.2026
    List- og verkgreinakennsla í grunnskólum Akureyrarbæjar er alls konar. Það getur verið styrkleiki að hafa fjölbreytni en í þessu tilfelli er frekar um að ræða viðbragð við vöntun á hæfum kennurum, bágri aðstöðu eða hreinlega fjárskorti. Aðstöðumunur milli skóla er mjög mikill, allt frá endurnýjaðri, mjög góðri aðstöðu til ófremdarástands eða jafnvel engrar aðstöðu. Hér er ekki gætt að jafnræði og rétti nemenda til náms.

  • Börnin okkar kalla - hver er að hlusta?

    • 22.04.2026
    Í störfum okkar innan skólakerfisins á Akureyri sjáum við það daglega að kerfin okkar eru ekki að tala nógu vel saman. Þegar börn með fjölþættan vanda eiga í hlut mæta þau oftar hindrunum en tengingum milli kerfa. Ungmenni sem þurfa á félagslegum stuðningi að halda standa gjarnan frammi fyrir löngum biðtíma eftir aðstoð og þegar foreldrar leita leiða til að fá stuðning eru svörin oft óskýr eða takmörkuð.

  • Einföldum kerfið og lækkum leikskólagjöld

    • 22.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnakosningarnar 2022 lofaði L-listinn 6 gjaldfrjálsum klukkustundum á dag og stóð við loforðið. Á yfirstandandi kjörtímabili var jafnframt ráðist í byggingu á nýjum 8 deilda leikskóla, Hagasteini og hefja fyrstu börnin leikskólagöngu sína þar í haust.

  • Hollvinir færa sjúkrahúsinu lyfjadælur

    • 22.04.2026
    Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri hafa nýverið afhent sjúkrahúsinu tíu svokallaðar CADD-lyfjadælur.

  • Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld

    • 22.04.2026
    Andrésar Andarleikarnir  verða settir í fimmtugasta sinn kvöld. Meira er lagt í leikana í tilefni merkra tímamóta, sýning verður í Höllinni á laugardag, ný keppnisgrein er tekin upp á leikunum í ár og keppendur hafa aldrei verið fleiri. Til að sinna þeim margvíslegu verkefnum sem leysa þar á meðan á leikunum stendur standa um 150 sjálfboðaliðar vaktina. Gert er ráð fyrir að gestir á Akureyri í tengslum við leikana verði um eða yfir 4 þúsund. Leikarnir fara fram dagana 22. til 25 apríl.

  • Útgáfuhóf á Sigurhæðum Hamingja og Prestur fer á stefnumót

    • 22.04.2026
    Verk eftir Hildi Eir Bolladóttur og Mars Baldurs eru komin út í Pastel ritröð á vegum Flóru menningarhúss í Sigurhæðum á Akureyri. Útgáfuhóf verður af því tilefni á morgun, Sumardaginn fyrsta.
