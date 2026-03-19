Vilja heimild fyrir gistirýmum á Torfunefssvæðinu

Stjórn Hafnasamlags Norðurlands hefur óskað eftir heimild til að nýta erfir hæðir mannvirkja á Torfunefi til reksturs gistirýma/hótels. Skipulagsráð Akureyrar telur rétt að fylgja gildandi deiliskipulagi og ráðast ekki í breytingar sem fela í sér aukið byggingarmagn eða heimild til að uppbyggingar gistirýmis.
Hafnarstjórn kannaði nýverið hug skipulagsyfirvalda varðandi breytingu á deiliskipulagi og útboðsskilmálum varðandi lóðir númer 2 og 3 á Torfunefi. Í núverandi skilmálum kemur fram að heimilt sé að á efri hæðum bygginga verði skrifstofur, vinnustofur og tengd starfsemi.
Svæðið verði opnara fyrir annarri gerð uppbyggingar
Til að tryggja fjölbreytni og nýtingu svæðisins og viðhalda því lífi sem ætlað er að hafa á hafnarsvæðinu segir hafnarstjóri í erindi til skipulagsyfirvalda að nauðsynlegt sé að útvíkka heimildir og gera svæðið opnara fyrir annarri gerð af uppbyggingu, svo sem eins og gistiaðstöðu eða hóteli. Það sé í samræmi við ákvæði skipulagsyfirvalda að skipulag skuli stuðla að hagkvæmri nýtingu á landi og sjálfbærri þróun byggðar. Telji hafnaryfirvöld að þess konar breytingar muni styrkja heildarþróun á Torfunefsbryggjum og auka aðdráttarafl hennar bæði fyrir heimamenn og ferðamenn.