Vilja heimild fyrir gistirýmum á Torfunefssvæðinu

19. mars, 2026 - 13:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Ásýnd Torfunefsbryggju mun breytast til muna á næstu misserum. En ekki verður heimilt að breyta deil…
Ásýnd Torfunefsbryggju mun breytast til muna á næstu misserum. En ekki verður heimilt að breyta deiliskipulagi á svæðinu þannig að heimilt verði að hafa gistirými á efri hæðum húsa sem þar rísa. Þar mega aftur á móti vera skrifstofur og vinnustofur.

Stjórn Hafnasamlags Norðurlands hefur óskað eftir heimild til að nýta erfir hæðir mannvirkja á Torfunefi til reksturs gistirýma/hótels. Skipulagsráð Akureyrar telur rétt að fylgja gildandi deiliskipulagi og ráðast ekki í breytingar sem fela í sér aukið byggingarmagn eða heimild til að uppbyggingar gistirýmis.

Hafnarstjórn kannaði nýverið hug skipulagsyfirvalda varðandi breytingu á deiliskipulagi og útboðsskilmálum varðandi lóðir númer 2 og 3 á Torfunefi. Í núverandi skilmálum kemur fram að heimilt sé að á efri hæðum bygginga verði skrifstofur, vinnustofur og tengd starfsemi.

Svæðið verði opnara fyrir annarri gerð uppbyggingar

Til að tryggja fjölbreytni og nýtingu svæðisins og viðhalda því lífi sem ætlað er að hafa á hafnarsvæðinu segir hafnarstjóri í erindi til skipulagsyfirvalda að nauðsynlegt sé að útvíkka heimildir og gera svæðið opnara fyrir annarri gerð af uppbyggingu, svo sem eins og gistiaðstöðu eða hóteli. Það sé í samræmi við ákvæði skipulagsyfirvalda að skipulag skuli stuðla að hagkvæmri nýtingu á landi og sjálfbærri þróun byggðar. Telji hafnaryfirvöld að þess konar breytingar muni styrkja heildarþróun á Torfunefsbryggjum og auka aðdráttarafl hennar bæði fyrir heimamenn og ferðamenn.

  • Vilja heimild fyrir gistirýmum á Torfunefssvæðinu

    • 19.03.2026
    Stjórn Hafnasamlags Norðurlands hefur óskað eftir heimild til að nýta erfir hæðir mannvirkja á Torfunefi til reksturs gistirýma/hótels. Skipulagsráð Akureyrar telur rétt að fylgja gildandi deiliskipulagi og ráðast ekki í breytingar sem fela í sér aukið byggingarmagn eða heimild til að uppbyggingar gistirýmis.

