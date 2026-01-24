Vettvangsliðanámskeið í Grímsey

Vettvangsliðanámskeið á vegum Sjúkraflutningaskólans var haldið í Grímsey nýverið að beiðni Heilbrigðisstofnunar Norðurlands.
Átta manns luku námskeiðinu en markmið þess er að viðbragðsaðilar í eyjunni hafi kunnáttu til að bregðast við óvæntum aðstæðum, svo sem slysum eða alvarlegum veikindum.
Að sögn Guðmundar Smára Gunnarssonar, sem hélt námskeiðið ásamt Árna Friðrikssyni hjá Slökkviliði Akureyrar, voru þátttakendur mjög áhugasamir og luku þeim verkefnum sem fyrir þá voru lögð með sóma. Slökkvilið Akureyrar mun sjá um endurmenntunaræfingar fyrir hópinn og þann búnað sem þarf að vera til staðar í Grímsey.
Vettvangsliðar eru boðaðir út með skilaboðum í síma en eru síðan í samskiptum við Slökkvilið Akureyrar um næstu skref í gegnum talstöð, allt eftir eðli útkallsins.
Í Grímsey er sjúkrabíll á slökkvistöð eyjarinnar og allur sá búnaðar sem vettvangsliðar hafa fengið þjálfun í að nota. Má þar nefna sjálfvirkt hjartastuðtæki, öndunarbelgi til að veita öndunaraðstoð, sjálfvirkan hjartahnoðara og einnig tæki til að mæla ýmis lífsmörk. Þetta kemur fram á vefsíðu Akureyrarbæjar.