Eðlilegra hefði verið að halda stöðugleika í yfirstjórn við erfiðar aðstæður

10. mars, 2026 - 12:02 Fagráð Sjúkrahússins á Akureyri
Fagráð Sjúkrahússins á Akureyri ályktar um brotthvarf Hildigunnar Svavarsdóttur fyrrverandi forstjór…
Fagráð Sjúkrahússins á Akureyri ályktar um brotthvarf Hildigunnar Svavarsdóttur fyrrverandi forstjóra SAk. Mynd sak.is

Fagráð Sjúkrahússins á Akureyri ályktar um brotthvarf Hildigunnar Svavarsdóttur fyrrverandi forstjóra SAk.

Fagráð harmar hið skyndilega brotthvarf Hildigunnar úr starfi forstjóra og álítur að farsælast hefði verið að hún hefði setið áfram. Starfsemi Sjúkrahússins hefur verið að ganga í gegnum viðkvæmt tímabil af ýmsum orsökum t.d. vegna kröfu ráðuneytis að segja upp ferliverkum lækna, myglu í húsnæði og aðstöðu margra deilda sem krefjast flutninga flókins búnaðar og starfsemi ásamt mikilli úrbótavinnu, áskorana tengdum nýjum kjarasamningum lækna, mönnunarvanda lækna, hjúkrunarfræðinga og fleiri heilbrigðisstétta og skorts á fjármögnun í takt við verkefni.

Eðlilegra hefði verið að halda stöðugleika í yfirstjórn við þessar aðstæður.

Fagráð SAk þakkar Hildigunni fyrir vel unnin störf og samstarf á undanförnum árum.

