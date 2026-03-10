Hlynur Jóhannsson bæjarfulltrúi leiðir lista Miðflokksins á Akureyri

Hlynur Jóhannsson, íþróttakennari, bæjarfulltrúi og rekstrarstjóri, leiðir lista Miðflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Inga Dís Sigurðardóttir, náms- og starfsráðgjafi er í öðrui sæti. Þau tvö skipuðu einmitt þessi sömu sæti við sveitarstjórnarkosningarnar fyrir tæpum fjórum árum
Egill Einarsson, verslunarmaður skipar þriðja sæti, Katrín Vilhjálmsdóttir, snyrtifræðingur og sjúkraliði það fjórða. Hannes Karlsson, framkvæmdastjóri er í fimmta sæti og í þvi sjötta Sigurbjörg Níelsdóttir, skrifstofustjóri.