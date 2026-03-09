Bókaforlagið Dimmuborgir keypti bækur og spil

09. mars, 2026
Nemendur Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit tóku þátt í verkefninu Bókmenntahátíð barnanna í desember á liðnu ári. Þetta var samvinnuverkefni milli fjögurra skóla á Norðurlandi; Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit, Valsárskóla á Svalbarðseyri, Reykjahlíðarskóla og Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit.

Nemendurnir skrifuðu barnabók, hönnuðu bókarkápu og teiknuðu myndir í bókina. Þegar bók er gefin út þarf að sjálfsögðu að stofna bókaforlag fyrir útgáfuna og að útbúa merki forlagsins. Í Reykjahlíðarskóla var bókaforlagið Dimmuborgir stofnað og voru 11 ólíkar bækur fyrir börn gefnar út. Þær voru seldar á Bókmenntahátíð barnanna að Hrafnagili og svo var haldin lítil hátíð í Reykjahlíðarskóla fyrir íbúa Mývatnssveitar.

Ágóðinn af sölu bókanna var nýttur til kaupa á bókum fyrir bókasafn skólans og til kaupa á spilum fyrir nemendur skólans. Einnig var farin dagsferð til Akureyrar þar sem nemendur áttu saman góðan dagspart. Einstök börn var það góðgerðarfélag sem nemendur völdu til að styrkja og um leið að láta gott af sér leiða.

