Ný sameinuð deild Norræna félagsins á Norðurlandi

Stofnfundur nýrrar, sameinaðrar félagsdeildar Norræna félagsins á Norðurlandi var haldinn þann í Zontahúsinu á Akureyri nýlega. Á fundinum voru Norrænu félögin á Ólafsfirði, Siglufirði og Akureyri sameinuð og nær áhrifasvæði nýs félags nú yfir Norðurland allt.
Vonir standa til að starfsemin eflist með sameiningu deildanna, en í stjórn sitja fulltrúar sem búsettir eru á Ólafsfirði, Siglufirði, Akureyri og Húsavík. Stefnt er að því að halda þeirri starfsemi sem þegar er til staðar á Norðurlandi, s.s. vinabæjarsamskiptum og -mótum og ungmennaskiptum.
Í nýrri stjórn sitja Kristín Helga Schiöth, formaður, Birgit Schov, Kristín Brynhildur Davíðsdóttir, Margrét Ósk Harðardóttir og Marianne Rasmussen
Ný stjórn hvetur öll áhugasöm til að vera í sambandi ef upp koma hugmyndir að viðburðum eða öðru starfi sem er til þess fallið að efla samskipti og vináttu milli íbúa á Norðurlandi og Norðurlandaþjóða.