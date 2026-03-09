Styður sem fyrr ötullega við Mottumars

Í undanfarin átta ár hefur Hörður Óskarsson, brautarstjóri á málmiðnbraut VMA, lagt Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis ómælt fjárhagslegt lið. Hann hefur látið hluta af andvirði þeirra hringa og annarra skrautmuna sem hann býr til úr gömlum íslenskum myntpeningum renna til Krabbameinsfélagsins. Þetta gerir Hörður fyrst og fremst til að styðja við mikilvægt starf félagsins og um leið að minnast Sigurðar Viðars Óskarssonar bróður síns sem lést langt um aldur fram úr krabbameini. Hann var jarðsunginn á 50 ára afmælisdeginum sínum, 25. nóvember 2010.
Í frétt á heimasíðu Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis í desember sl. kemur fram að frá árinu 2018 hafði styrkur Harðar við félagið numið röskum 3,2 milljónum króna.
Í mars leggur Hörður áherslu á sölu á myntmottum (barmnælum) sem hann hefur búið til úr gamalli mynt. Þetta gerir hann í tilefni af Mottumars, árlegu árvekni- og fjáröflunarátaki þar sem vakin er athygli á málefnum tengdum krabbameinum hjá körlum. Um leið er safnað fyrir mikilvægri starfsemi Krabbameinsfélags Íslands og krabbameinsfélaganna um allt land. Einn af stærstu þáttum í þessari fjáröflun eru árlegir mottumarssokkar sem sjá má hér.
Fyrir ári síðan smíðaði Hörður hundrað myntmottur fyrir Kælismiðjuna Frost og í ár hefur hann selt fleiri fyrirtækjum á Akureyri um tvö hundruð myntmottur. Sem fyrr rennur hluti andvirðis þeirra til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis.
Myntmotturnar og aðrar vörur sem Hörður býr til úr gamalli mynt er hægt að panta í gegnum Fb.síðuna Mynthringir og allskonar. Myntmotturnar eru einnig til sölu hjá Krabbameinsfélagi Íslands og Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis.
vma.is segir fyrst frá