Er ofmetið að halda upp á alla daga?

08. mars, 2026 - 13:19 Heiðrún E. Jónsdóttir
Heiðrún E Jónsdóttir átti Lokaorðið i blaðinu s.l fimmtudag
Heiðrún E Jónsdóttir átti Lokaorðið i blaðinu s.l fimmtudag
Símtalið
Á milli jóla og nýárs hringir kær vinkona í mig til að óska mér til hamingju með brúðkaupsafmælið og spyr hvort það sé ekki örugglega þennan sama dag, 28. desember. Ég verð smá vandræðaleg segist réttilega aldrei muna hvort sé 27. eða 28. desember. Við hjónin erum vissulega bara nokkuð ánægð með hvort annað, en þessi dagur í sjálfu sér skipti ekki öllu máli. Hún man hins vegar að þetta var þann 28. desember, enda var hún viðstödd. Næst þarf hún endilega að spyrja um ártal. Er ártal ekki bara tala, hugsa ég meðan ég átta mig á því að ég hef aldrei haldið upp á þennan dag, var ég kannski að missa af einhverju?
 
Ég klóra í bakkann, raða saman minningarbrotum
 
Sonurinn
 
Jaaaa segi ég við vinkonu mína. Ég væri ekki alveg viss en mundi að sonurinn, Jón Hallmar sem keyrði okkur var í MA og nýkominn með bílpróf, ég man þó að hann er fæddur 1998, því ég sannarlega held upp á afmælið hans. Þetta er minnisstætt því hann keyrði niður skær appelsínugula plastkeilu við kirkjuna sem festist undir bílnum. Það var smá bras að losa hana.
 
Dóttirin
 
Ég mundi líka að dóttirin Heiðveig Björg var ennþá algjört krútt. Hún hafði eitt verkefni þennan dag, að labba með hringana þessa stuttu leið að altarinu. Henni tókst þó að týna hringunum þessa stuttu leið. Hún heyrði, eins og allir í kirkjunni, að þeir duttu í gólfið, en fannst of vandræðalegt að leita, svo hún settist niður og lét sem ekkert væri. Það voru gamlar frænkur sem voru á 4 gigtveikum fótum, með ellifjarsýni, sem fundu þá á endanum.
 
Eiginmaðurinn
 
Þar sem ég var aðeins strand, ákvað ég að spyrja eiginmanninn og það batnaði ekki. Hann minnist þess ekki að við værum gift. Sagði að ég bæri alla sönnunarbyrðina á þessum meinta gjörningi. Hann hefði í það minnsta ekki verið viðstaddur. Mér tókst að endingu að reikna út að ég ein (ekki maðurinn minn heittelskaði því hann heldur að við séum ekki gift) áttum 11 ára brúðkaupsafmæli þennan dag. Við höfðum hins vegar misst af 10 ára afmælinu, rétt eins og öllum afmælisdögunum þar áður. Árin hafa flogið og lífið er ljúft. Ég þarf í það minnsta ekkert að muna þennan dag til að vita það.
 
Til baka

Nýjast

  • Er ofmetið að halda upp á alla daga?

    • 08.03.2026
    Símtalið Á milli jóla og nýárs hringir kær vinkona í mig til að óska mér til hamingju með brúðkaupsafmælið og spyr hvort það sé ekki örugglega þennan sama dag, 28. desember. Ég verð smá vandræðaleg segist réttilega aldrei muna hvort sé 27. eða 28. d...

  • Að versla í heimabyggð

    • 08.03.2026
    Oft á tíðum er talað um það að versla í heimabyggð. Það er oft tengt því þegar einhver heimamaður opnar búð eða þjónustu og vill þannig höfða til heimamanna að standa með sér í baráttunni. Verslun í heimabyggð er mjög mikilvæg. Hún eflir atvinnulífi...

  • Ný sameinuð deild Norræna félagsins á Norðurlandi

    • 08.03.2026
    Stofnfundur nýrrar, sameinaðrar félagsdeildar Norræna félagsins á Norðurlandi var haldinn þann í Zontahúsinu á Akureyri nýlega. Á fundinum voru Norrænu félögin á Ólafsfirði, Siglufirði og Akureyri sameinuð og nær áhrifasvæði nýs félags nú yfir Norðurland allt.

  • Hátt ákall um sumarfrístund

    • 08.03.2026
    „Hátt ákall hefur verði frá foreldrum í Akureyrarbæ um sumarfrístund fyrir börn í yngstu bekkjum grunnskóla,“ segir í bókun sem Ásrún Ýr Gestsdóttir V-lista og Rannveig Elíasdóttir S-lista bókuðu á fundi fræðslu -og lýðheilsuráðs þar sem fjallað var um frístund í komandi ágústmánuði. Ráðið samþykkt í fundinum áform um frístundastarf fyrir verðandi fyrstu bekkinga í ágúst 2026.

  • Framboðslisti Framsóknarflokksins á Akureyri tilbúinn

    • 08.03.2026
    Framboðslisti Framsóknarflokksins á Akureyri vegna komandi sveitarstjórnarkosningana í vor var lagður fram í gær.    Sunna Hlín Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi verður oddviti listans  og Gunnar Már Gunnarsson bæjarfulltrúi skipar annað sætið en  þau skipuðu einmitt þau sæti á þessu kjörtímabili.  Sverre Andreas Jakobsson, er í þriðja sæti og Guðbjörg Anna Björnsdóttir í þvi fjórða.

  • Hvaða nám hentar þér?

    • 07.03.2026
    Í næstu viku, miðvikudaginn 11. mars, verður Háskóladagurinn haldinn á Akureyri og okkur lék forvitni á að vita aðeins meira um viðburðinn. Við tókum því Sólveigu Maríu Árnadóttur, verkefnastjóra samfélagsmiðla og samskipta, og Silju Jóhannesar Ástudóttir samskiptastjóra tali, en báðar starfa við Háskólann á Akureyri.

  • Má segja að heimsfaraldurinn hafi bjargað málunum

    • 07.03.2026
    „Það er forgangsmál nú á þessum tímapunkti að efla getu varaflugvallakerfisins til að það geti sinnt sínu hlutverki. Allt snýst þetta um flugöryggi, það er stóra málið,“ segir Njáll Trausti Friðbertsson alþingismaður og flugumferðarstjóri. Síðastliðinn fimmtudag, 26. febrúar lentu alls átta farþegaþotur á Akureyrarflugvelli eftir að Keflavíkurflugvöllur lokaðist óvænt vegna veðurs. Þá lentu fimm þotur á Reykjavíkurflugvelli og þrjár á Egilsstaðaflugvelli. „Það var mikill léttir að verða vitni að því hversu vel þetta gekk alls saman. Það hríslaðist um mig ánægjutilfinning þegar þetta var yfirstaðið, því er ekki að neita.“

  • Verslunar- og þjónustulóðir verði iðnaðar- og athafnasvæði

    • 07.03.2026
    Eik fasteignafélag hefur óskað eftir álits skipulags- og umhverfisnefndar Hörgársveitar á beiðni félagsins um breytingu á aðal- og deiliskipulagi Lónsbakka fyrir lóðirnar Lónsbakka og Dvergastein lóð.

  • Fyrsti viðburður nýrrar Óperu verður í Hofi

    • 06.03.2026
    Nýstofnuð ópera mun hefja starfsemi utan höfuðborgarsvæðisins, nánar tiltekið í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri, með veglegum opnunarviðburði í haust.
Sjá meira