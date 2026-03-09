Helena leiðir í Norðurþingi

09. mars, 2026 - 12:00 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Helena leiðir í Norðurþingi

Uppstillingarnefnd Sjálfstæðisflokksins í Norðurþingi bar á fimmtudagskvöld upp til samþykktar framboðslista flokksins vegna sveitarstjórnarkosninganna 2026 á félagsfundi sem fram fór á Húsavík.

,,Það er mikið gleðiefni að í efstu sætin raðist öflugt Sjálfstæðisfólk sem hefur góða reynslu af sveitarstjórnarmálum og er tilbúið til að berjast áfram ötullega fyrir eflingu samfélagsins í Norðurþingi. Það er sömuleiðis ánægjulegt að á framboðslistanum séu nýir metnaðarfullir einstaklingar sem vilja leggja sitt af mörkum í þeirri vinnu sem framundan er hjá sveitarfélaginu og vinna að framþróun Norðurþings," segir í tilkynningu.

„ Ég er þakklát fyrir traust Sjálfstæðisfólks í Norðurþingi til að leiða lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Norðurþingi og ég hlakka til samstarfsins við þennan öfluga hóp sem skipar listann. Ég hlakka sömuleiðis til kjörtímabilsins sem framundan er því við erum vel í stakk búin til að takast á við þær krefjandi aðstæður sem nú eru uppi og á sama tíma erum við nær en áður ákvörðun næsta fyrirtækis um að staðsetja sig á Bakka, með öllum þeim tækifærum sem því munu fylgja. En þar til það gerist er forgangsatriði að sýna ábyrgð í rekstri, samhliða því að veita íbúum og fyrirtækjum sem hér eru áfram gæða þjónustu," segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, sem skipar 1. sæti D-lista

„ Ég er Húsvíkingur, fæddur og uppalinn. Ég rek mitt fyrirtæki hér og börnin mín ganga í bæði grunnskóla og leikskóla samfélagsins. Ég veit hve gott er að alast hér upp og hve mikið býr í Norðurþingi. Til þess að virkja og nýta alla þá möguleika sem eru á svæðinu þarf að vera til staðar öflugt og stöðugt atvinnulíf. Tel ég því að brýnustu verkefni stjórnmálamanna Norðurþings á komandi árum verði að forgangsraða fjármunum af ábyrgð, leggja áherslur á verkefni sem koma með tekjur í sveitafélagið, skapa væn skilyrði til atvinnuuppbyggingar, styðja við nýsköpun og að sjálfsögðu einnig við rótgróin og mikilvæg fyrirtæki svæðisins. Ég hlakka til leggja mitt af mörkum á sterkum lista Sjálfstæðisflokksins í Norðurþingi,“ segir Þorsteinn Snævar Benediktsson, sem skipar 2. sæti D-lista

Til baka

Nýjast

  • Fjölskyldufyrirtæki heimsmeistari í steiktum fiski

    • 09.03.2026
    Unnur segir verðlaunin hafa gríðarlega þýðingu fyrir fjölskyldufyrirtækið og sé staðfesting á því að það borgi sig búa sér til sína eigin gæðastaðla og halda sig við þá.

  • Saga sjómanna..........og sjómannskvenna.

    • 09.03.2026
    Á undanförnum árum hefur vart liðið sá dagur í mínu lífi að ég setji ekki niður einhverjar hugleiðingar um sögu sjómanna, sögu útgerðar og nauðsyn þess að varðveita þessu merku sögu í mannkynssögu okkar Akureyringa.

  • Helena leiðir í Norðurþingi

    • 09.03.2026
    „ Ég er þakklát fyrir traust Sjálfstæðisfólks í Norðurþingi til að leiða lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Norðurþingi og ég hlakka til samstarfsins við þennan öfluga hóp sem skipar listann...

  • Kristnesspítali – Kjarnastarfsemi í hættu vegna innviðaskuldar

    • 09.03.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) gegnir lykilhlutverki í heilbrigðisþjónustu Norðurlands. Innan vébanda þess starfar Kristnesspítali, sem um áratugaskeið hefur verið hornsteinn sérhæfðrar endurhæfingar í landshlutanum. Þar hefur skapast þekking og samfella í faglegu umhverfi sem skiptir sköpum fyrir einstaklinga sem þurfa á markvissri endurhæfingu að halda svo þeir geti aftur orðið virkir einstaklingar í samfélaginu.

  • Styður sem fyrr ötullega við Mottumars

    • 09.03.2026
    Í undanfarin átta ár hefur Hörður Óskarsson, brautarstjóri á málmiðnbraut VMA, lagt Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis ómælt fjárhagslegt lið. Hann hefur látið hluta af andvirði þeirra hringa og annarra skrautmuna sem hann býr til úr gömlum íslenskum myntpeningum renna til Krabbameinsfélagsins. Þetta gerir Hörður fyrst og fremst til að styðja við mikilvægt starf félagsins og um leið að minnast Sigurðar Viðars Óskarssonar bróður síns sem lést langt um aldur fram úr krabbameini. Hann var jarðsunginn á 50 ára afmælisdeginum sínum, 25. nóvember 2010.

  • Bókaforlagið Dimmuborgir keypti bækur og spil

    • 09.03.2026
    Nemendur Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit tóku þátt í verkefninu Bókmenntahátíð barnanna í desember á liðnu ári. Þetta var samvinnuverkefni milli fjögurra skóla á Norðurlandi; Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit, Valsárskóla á Svalbarðseyri, Reykjahlíðarskóla og Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit.

  • Er ofmetið að halda upp á alla daga?

    • 08.03.2026
    Símtalið Á milli jóla og nýárs hringir kær vinkona í mig til að óska mér til hamingju með brúðkaupsafmælið og spyr hvort það sé ekki örugglega þennan sama dag, 28. desember. Ég verð smá vandræðaleg segist réttilega aldrei muna hvort sé 27. eða 28. d...

  • Að versla í heimabyggð

    • 08.03.2026
    Oft á tíðum er talað um það að versla í heimabyggð. Það er oft tengt því þegar einhver heimamaður opnar búð eða þjónustu og vill þannig höfða til heimamanna að standa með sér í baráttunni. Verslun í heimabyggð er mjög mikilvæg. Hún eflir atvinnulífi...

  • Ný sameinuð deild Norræna félagsins á Norðurlandi

    • 08.03.2026
    Stofnfundur nýrrar, sameinaðrar félagsdeildar Norræna félagsins á Norðurlandi var haldinn þann í Zontahúsinu á Akureyri nýlega. Á fundinum voru Norrænu félögin á Ólafsfirði, Siglufirði og Akureyri sameinuð og nær áhrifasvæði nýs félags nú yfir Norðurland allt.
Sjá meira