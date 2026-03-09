Helena leiðir í Norðurþingi

Uppstillingarnefnd Sjálfstæðisflokksins í Norðurþingi bar á fimmtudagskvöld upp til samþykktar framboðslista flokksins vegna sveitarstjórnarkosninganna 2026 á félagsfundi sem fram fór á Húsavík.
,,Það er mikið gleðiefni að í efstu sætin raðist öflugt Sjálfstæðisfólk sem hefur góða reynslu af sveitarstjórnarmálum og er tilbúið til að berjast áfram ötullega fyrir eflingu samfélagsins í Norðurþingi. Það er sömuleiðis ánægjulegt að á framboðslistanum séu nýir metnaðarfullir einstaklingar sem vilja leggja sitt af mörkum í þeirri vinnu sem framundan er hjá sveitarfélaginu og vinna að framþróun Norðurþings," segir í tilkynningu.
„ Ég er þakklát fyrir traust Sjálfstæðisfólks í Norðurþingi til að leiða lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Norðurþingi og ég hlakka til samstarfsins við þennan öfluga hóp sem skipar listann. Ég hlakka sömuleiðis til kjörtímabilsins sem framundan er því við erum vel í stakk búin til að takast á við þær krefjandi aðstæður sem nú eru uppi og á sama tíma erum við nær en áður ákvörðun næsta fyrirtækis um að staðsetja sig á Bakka, með öllum þeim tækifærum sem því munu fylgja. En þar til það gerist er forgangsatriði að sýna ábyrgð í rekstri, samhliða því að veita íbúum og fyrirtækjum sem hér eru áfram gæða þjónustu," segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, sem skipar 1. sæti D-lista
„ Ég er Húsvíkingur, fæddur og uppalinn. Ég rek mitt fyrirtæki hér og börnin mín ganga í bæði grunnskóla og leikskóla samfélagsins. Ég veit hve gott er að alast hér upp og hve mikið býr í Norðurþingi. Til þess að virkja og nýta alla þá möguleika sem eru á svæðinu þarf að vera til staðar öflugt og stöðugt atvinnulíf. Tel ég því að brýnustu verkefni stjórnmálamanna Norðurþings á komandi árum verði að forgangsraða fjármunum af ábyrgð, leggja áherslur á verkefni sem koma með tekjur í sveitafélagið, skapa væn skilyrði til atvinnuuppbyggingar, styðja við nýsköpun og að sjálfsögðu einnig við rótgróin og mikilvæg fyrirtæki svæðisins. Ég hlakka til leggja mitt af mörkum á sterkum lista Sjálfstæðisflokksins í Norðurþingi,“ segir Þorsteinn Snævar Benediktsson, sem skipar 2. sæti D-lista