Fjölskyldufyrirtæki heimsmeistari í steiktum fiski

09. mars, 2026 - 15:40 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Þegar í Englandi, þá þarf auðvitað að grafsa í sig fisk og frönskum þeirra Breta. Unnur, Sarah, Hauk…
Þegar í Englandi, þá þarf auðvitað að grafsa í sig fisk og frönskum þeirra Breta. Unnur, Sarah, Haukur, Stefán og Jóhanna.

Greinin birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins 5. mars sl.

Þjóðarréttur Breta, fiskur og franskar hefur notið aukinna vinsælda á Íslandi sem og annars staðar og hafa fjölmargir veitingastaðir sem kenna sig við þennan vinsæla rétt opnað á undanförnum árum.

 

Aðeins einn þeirra getur þó státað sig af því að vera besti alþjóðlegi „Fish & chips“ staður heims. Það er fjölskyldurekni veitingastaðurinn Fish and Chips Lake Mývatn sem stóð uppi sem sigurvegari í flokknum Alþjóðlegur fiskur og franskar veitingastaður ársins. (e. International Fish & Chip Operator of the Year). Hátíðin er haldin ár hvert en landsamband breskra fisksteikhúsa (The National Federation of Fish Friers (NFFF)) stendur fyrir henni. Hátíðin fór fram í London á dögunum.

Eigendur í skýjunum

Unnur Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri og einn eigenda matsölustaðarins var í skýjunum þegar blaðamaður náði tali af henni á mánudag en hún var þá stödd í Manchester á Englandi. „Við erum ákaflega stolt af þessum árangri og erum hreinlega að enn að ná okkur niður á jörðina,“ segir Unnur en meðeigendur staðarins eru eiginmaður hennar, Haukur Eiðssons, hjónin, Stefán Guðmundsson og Jóhanna S. Svavarsdóttir, Sigurgeir Pétursson og Sarah Petursson.

Eigendur staðarins á góðri stund í Grímsey: Jóhanna S. Svavarsdóttir, Stefán Guðmundsson, Haukur Eiðsson, Unnur Sigurðardóttir, Sigurgeir Pétursson og Sarah Pétursson.

Uppfylla þarf ítrustu kröfur

Þetta er 38. skipti sem keppnin er haldin en það eru margir staðlar sem þarf að uppfylla til að fá yfir höfuð að taka þátt. Helstu sérfræðingar Breta í fisksteikingum koma að keppninni og leggja ítarlegt mat á matsölustaðina sem taka þátt. Hér er ekki aðeins verið að keppa í bragði og áferð heldur er allt utanumhald á rekstri staðanna undir. Það þarf að uppfylla gæðakröfur varðandi hreinlæti og geymslu á hráefni svo dæmi séu tekin.

Leið eins og Hollywood-stjörnum

Unnur segir að það sem hafi komið þeim mest á óvart varðandi þessa verðlaunahátíð er hversu stórt þetta hafi verið. Um eða yfir 600 manns hafi verið viðstaddir og stemningin hafi minnt á sambærilegar hátíðir í skemmtanaiðnaði. „Já, okkur leið bara eins og við værum að taka á móti Óskarsverðlaunum. Þetta var alveg rosalega gaman,“ sagði Unnur glöð í bragði.

Það var enginn annar en Stephen Mangan sem var kynnir hátíðarinnar en hann er heimsfrægur breskur leikari og skemmtikraftur. Dómnefnd keppninnar veitti Fish and Chips Lake Mývatn hæstu einkunn fyrir sjálfbæra nálgun sína. „Einfaldaður matseðillinn hefur íslenskan þorsk sem aðalhráefni, sem kemur frá verðlaunuðu fiskiskipi sem leggur áherslu á sjálfbæra auðlindanýtingu,“ segir m.a. í umsögn dómnefndar.

Fylgin sjálfum sér

Unnur segir verðlaunin hafa gríðarlega þýðingu fyrir fjölskyldufyrirtækið og sé staðfesting á því að það borgi sig búa sér til sína eigin gæðastaðla og halda sig við þá.

„Áður við opnuðum árið 2022 þá vorum við auðvitað búin að undirbúa okkur ótrúlega vel. Þau hafa verið ófá matarboðin þar sem við höfum verið að prófa okkur áfram með deig og sósur. Hanna Sigga á heiðurinn af tartara sósunni en Haukur bjó til fjölskyldusósuna. Við höfum oft fengið fyrirspurnir um að vera með einhverjar aðrar sósur til dæmis en við höfum verið föst á því að halda okkur við okkar uppskriftir og aðal atriðið er að gestirnir viti alltaf hvað þeir eru að fara fá. Rétturinn er alltaf eins,“ útskýrir Unnur en fiskveiðar eru rótgrónar í sögu fjölskyldnanna sem reka fyrirtækið, þannig að ferskleiki og gæði eru drifkraftar starfseminnar – ásamt menningarlegu stolti.

Finn fyrir miklu stolti

„Þessi viðurkenning hefur mikla þýðingu fyrir okkur, þar sem líf okkar hefur mótast af fiskveiðum í gegnum kynslóðir. Þessi verðlaun er ekki bara viðurkenning fyrir okkur eigendurna, heldur allt teymið okkar. Þetta er einnig viðurkenning á þeirri staðfestu okkar að nota aðeins hágæða hráefni frá sjálfbærum veiðum og að veita vinalega og eftirminnilega þjónustu,“ sagði Sarah Petursson, einn eigenda staðarins við verðlaunaafhendinguna.

Unnur sagði jafnframt að það væru allir í eigendahópnum að rifna úr stolti en tók fyrir það þegar blaðamaður fór að spyrja hvort svona viðurkenning gæfi ekki dauðafæri á að stækka við reksturinn og opna jafnvel fleiri staði.

„Nei, við höfum ekkert verið að ræða það. Við erum fyrst og stolt af því að hafa verið trú okkar sannfæringu frá því að staðurinn opnaði. Það var frá fyrsta degi alveg klárt að ef við ætluðum að fara út í það að selja fisk og franskar, þá værum við bara að fara bjóða upp á það besta, eða sleppa því annars. Þetta höfum við staðið við og erum að uppskera eftir því,“ segir Unnur að lokum.

 

