Komu heim með tvö gull og þrjú brons

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum var haldið í Laugardalshöll nýverið og komu fulltrúar frá Ungmennafélagi Akureyrar heim með með tvö gull og þrjú brons.
Í fyrsta sinn í tvö ár sendi UFA unglingalið á þetta mót, hingað til hafa einungis eldri keppendur verið andlit félagsins.
Í flokki fatlaðra varð Stefanía Daney Guðmundsdóttir Íslandsmeistari í flokki T-20 í 60m og langstökki. Hún varð einnig í fimmta sæti í flokki ófatlaðra í langstökki og stökk lengst 5,11m og átti frábæran endasprett í 4x200 m boðhlaupi kvenna. Einnig varð Helena Ósk Padmavati Hilmarsdóttir tvöfaldur Íslandsmeistari í flokki T-37 í langstökki og 60m, þar sem hún hljóp á 11,03 sek.
Tobias Þórarinn Matharel varð Íslandsmeistari í langstökki karla, en hann stökk 6,85m. Brynjar Páll Jóhannsson varð Íslandsmeistari í hástökki, en hann stökk 1,90m og stórbætti árangur sinn. Gabríel Glói náði í tvö brons, í 60m ( 7,14 sek ) og í 200m (22,40 sek). Dagur Pálmi Ingólfsson náði í brons í langstökki með góðri bætingu og stökk 6,07 m.
Aðrir fulltrúar stóðu sig frábærlega vel.