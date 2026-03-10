Komu heim með tvö gull og þrjú brons

10. mars, 2026 - 10:00 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hópurinn sem lagði land undir fót Mynd UFA
Hópurinn sem lagði land undir fót Mynd UFA

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum var haldið í Laugardalshöll nýverið og komu fulltrúar frá Ungmennafélagi Akureyrar heim með með tvö gull og þrjú brons.

Í fyrsta sinn í tvö ár sendi UFA unglingalið á þetta mót, hingað til hafa einungis eldri keppendur verið andlit félagsins.

Í flokki fatlaðra varð Stefanía Daney Guðmundsdóttir Íslandsmeistari í flokki T-20 í 60m og langstökki. Hún varð einnig í fimmta sæti í flokki ófatlaðra í langstökki og stökk lengst 5,11m og átti frábæran endasprett í 4x200 m boðhlaupi kvenna. Einnig varð Helena Ósk Padmavati Hilmarsdóttir tvöfaldur Íslandsmeistari í flokki T-37 í langstökki og 60m, þar sem hún hljóp á 11,03 sek.

Tobias Þórarinn Matharel varð Íslandsmeistari í langstökki karla, en hann stökk 6,85m. Brynjar Páll Jóhannsson varð Íslandsmeistari í hástökki, en hann stökk 1,90m og stórbætti árangur sinn. Gabríel Glói náði í tvö brons, í 60m ( 7,14 sek ) og í 200m (22,40 sek). Dagur Pálmi Ingólfsson náði í brons í langstökki með góðri bætingu og stökk 6,07 m.

Aðrir fulltrúar stóðu sig frábærlega vel.

Til baka

Nýjast

  • Komu heim með tvö gull og þrjú brons

    • 10.03.2026
    Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum var haldið í Laugardalshöll nýverið og komu fulltrúar frá Ungmennafélagi Akureyrar heim með með tvö gull og þrjú brons.

  • Fjölskyldufyrirtæki heimsmeistari í steiktum fiski

    • 09.03.2026
    Unnur segir verðlaunin hafa gríðarlega þýðingu fyrir fjölskyldufyrirtækið og sé staðfesting á því að það borgi sig búa sér til sína eigin gæðastaðla og halda sig við þá.

  • Saga sjómanna..........og sjómannskvenna.

    • 09.03.2026
    Á undanförnum árum hefur vart liðið sá dagur í mínu lífi að ég setji ekki niður einhverjar hugleiðingar um sögu sjómanna, sögu útgerðar og nauðsyn þess að varðveita þessu merku sögu í mannkynssögu okkar Akureyringa.

  • Helena leiðir í Norðurþingi

    • 09.03.2026
    „ Ég er þakklát fyrir traust Sjálfstæðisfólks í Norðurþingi til að leiða lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum í Norðurþingi og ég hlakka til samstarfsins við þennan öfluga hóp sem skipar listann...

  • Kristnesspítali – Kjarnastarfsemi í hættu vegna innviðaskuldar

    • 09.03.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) gegnir lykilhlutverki í heilbrigðisþjónustu Norðurlands. Innan vébanda þess starfar Kristnesspítali, sem um áratugaskeið hefur verið hornsteinn sérhæfðrar endurhæfingar í landshlutanum. Þar hefur skapast þekking og samfella í faglegu umhverfi sem skiptir sköpum fyrir einstaklinga sem þurfa á markvissri endurhæfingu að halda svo þeir geti aftur orðið virkir einstaklingar í samfélaginu.

  • Styður sem fyrr ötullega við Mottumars

    • 09.03.2026
    Í undanfarin átta ár hefur Hörður Óskarsson, brautarstjóri á málmiðnbraut VMA, lagt Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis ómælt fjárhagslegt lið. Hann hefur látið hluta af andvirði þeirra hringa og annarra skrautmuna sem hann býr til úr gömlum íslenskum myntpeningum renna til Krabbameinsfélagsins. Þetta gerir Hörður fyrst og fremst til að styðja við mikilvægt starf félagsins og um leið að minnast Sigurðar Viðars Óskarssonar bróður síns sem lést langt um aldur fram úr krabbameini. Hann var jarðsunginn á 50 ára afmælisdeginum sínum, 25. nóvember 2010.

  • Bókaforlagið Dimmuborgir keypti bækur og spil

    • 09.03.2026
    Nemendur Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit tóku þátt í verkefninu Bókmenntahátíð barnanna í desember á liðnu ári. Þetta var samvinnuverkefni milli fjögurra skóla á Norðurlandi; Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit, Valsárskóla á Svalbarðseyri, Reykjahlíðarskóla og Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit.

  • Er ofmetið að halda upp á alla daga?

    • 08.03.2026
    Símtalið Á milli jóla og nýárs hringir kær vinkona í mig til að óska mér til hamingju með brúðkaupsafmælið og spyr hvort það sé ekki örugglega þennan sama dag, 28. desember. Ég verð smá vandræðaleg segist réttilega aldrei muna hvort sé 27. eða 28. d...

  • Að versla í heimabyggð

    • 08.03.2026
    Oft á tíðum er talað um það að versla í heimabyggð. Það er oft tengt því þegar einhver heimamaður opnar búð eða þjónustu og vill þannig höfða til heimamanna að standa með sér í baráttunni. Verslun í heimabyggð er mjög mikilvæg. Hún eflir atvinnulífi...
Sjá meira