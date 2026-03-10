Hængsfélagar heiðra Braga og Alla

Félagar í Lionsklúbbnum Hæng á Akureyri héldu góugleði sína með pomp og prakt á dögunum.
Veittar voru svonefndar Melvin Jones viðurkenningar til tveggja bakhjarla klúbbsins. Bragi Bergman sem gert hefur krossgátu LEO til tuga ára hlaut aðra þeirra en Aðalsteinn Bergdal sem hefur á Hægsmótinu leikið ljónið Hæng einnig til tuga ára fékk hina.
Hængsfélagar eru hæst ánægðir fram frábært framlag þeirra Braga og Aðalsteins til félagsstarfsins.
Aðalsteinn Bergdal hefur leikið ljónið Hæng á Hængsmótum í áratugi og hlaut hann einnig viðurkenningu