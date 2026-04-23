Verk að vinna

23. apríl, 2026 - 10:45 Elsa María Guðmundsdóttir
Elsa María Guðmundsdóttir er sjónlistakennari í grunnskóla á Akureyri og skipar 7. sæti á lista Samfylkingarinnar

List- og verkgreinakennsla í grunnskólum Akureyrarbæjar er alls konar. Það getur verið styrkleiki að hafa fjölbreytni en í þessu tilfelli er frekar um að ræða viðbragð við vöntun á hæfum kennurum, bágri aðstöðu eða hreinlega fjárskorti. Aðstöðumunur milli skóla er mjög mikill, allt frá endurnýjaðri, mjög góðri aðstöðu til ófremdarástands eða jafnvel engrar aðstöðu. Hér er ekki gætt að jafnræði og rétti nemenda til náms.

Hér er verk að vinna. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru til staðar viðmið um tímafjölda þessara greina. Ekki er um að ræða bindandi ákvæði heldur hafa skólar ákveðið frelsi til að útfæra tíma. Í flestum skólum í sveitarfélaginu er helstu greinar kenndar s.s. sjónlistir, hönnun og smíðar, textílmennt og heimilisfræði. Tónmennt stendur höllum fæti, dans og sviðslistir eru oftast hliðargreinar. Þær fléttast inn í önnur verkefni eða eru tekin inn sem stutt átaksverkefni þegar unnið er að árshátíðum eða öðrum skemmtunum.

Viljum við hafa þetta svona? Hvar blómstra nemendur sem fóta sig ekki vel í bóklegum greinum? Eru skólarnir að gæta jafnræðis þegar kemur að því að uppfylla skyldur sínar samkvæmt námskrá?

Þetta eru knýjandi spurningar og við þurfum að bretta upp ermar því hér er mikið verk að vinna.

Grunnskólar Akureyrarbæjar þurfa skýra stefnu um hvert skuli stefna í list og verkgreinum. Það þarf að hafa metnað og skilning á því að greinarnar skipta jafn miklu máli og annað nám í grunnskóla. Við getum ekki í öðru orðinu rætt um mikilvægi skapandi hugsunar og sköpunar ef við látum það ekki birtast í verki. Á mannamáli kallast það tvískinnungur.

Í tilvonandi nýrri menntastefnu þarf þetta að vera skýrt, með tímasettum og fjármögnuðum aðgerðum. Samfylkingin á Akureyri er klár í það verkefni.

