Vegir koma almennt illa undan vetri

„Almennt kemur vegakerfið illa undan þessum vetri og heilt á litið verr en oft áður,“ segir Stefán Þór Baldursson hjá Vegagerðinni, Norðursvæði.
Hann segir marsmánuð hafa verið mjög slæman fyrir vegina, ýmist með miklum snjó og asahláku þar á milli. „Slíkt veðurfar er það sem fer verst með vegina,“ segir hann.
Miklum snjó fylgir ágangur snjómoksturstækja sem slíta slitlaginu og mikil þýða veldur því að vegurinn sjálfur er rannvotur í gegn og á erfitt með að losa sig við vatnið, snjór og krapi halda bleytunni á veginum. „Vegirnir þola illa umferð við þessar aðstæður og þá sérstaklega þungaumferð,“ segir Stefán Þór.
Þjónustudeild Vegagerðarinnar á Norðursvæði, líkt og á öðrum svæðum, vinnur þessa stundina af fullum krafti við að fylla í holur sem hafa myndast og við undirbúning viðhaldsverkefna sumarsins. Næg verkefni eru þar fyrir hendi.