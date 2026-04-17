Vegir koma almennt illa undan vetri

17. apríl, 2026 - 12:06 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kristján Önundarson starfsmaður Vegagerðarinnar var á ferðinni í vikunni að kanna með ástand vega í nágrenni Húsavíkur. Hér er hann staddur á Laxamýrarleitinu. Mynd Kúti

„Almennt kemur vegakerfið illa undan þessum vetri og heilt á litið verr en oft áður,“ segir Stefán Þór Baldursson hjá Vegagerðinni, Norðursvæði.

Hann segir marsmánuð hafa verið mjög slæman fyrir vegina, ýmist með miklum snjó og asahláku þar á milli. „Slíkt veðurfar er það sem fer verst með vegina,“ segir hann.

Miklum snjó fylgir ágangur snjómoksturstækja sem slíta slitlaginu og mikil þýða veldur því að vegurinn sjálfur er rannvotur í gegn og á erfitt með að losa sig við vatnið, snjór og krapi halda bleytunni á veginum. „Vegirnir þola illa umferð við þessar aðstæður og þá sérstaklega þungaumferð,“ segir Stefán Þór.

Þjónustudeild Vegagerðarinnar á Norðursvæði, líkt og á öðrum svæðum, vinnur þessa stundina af fullum krafti við að fylla í holur sem hafa myndast og við undirbúning viðhaldsverkefna sumarsins. Næg verkefni eru þar fyrir hendi.

