Úthlutun úr Menningar- og viðurkenningasjóði KEA

02. desember, 2025 - 14:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Úthlutun úr Menningar- og viðurkenningasjóði KEA fór fram við hátíðlega athöfn í Hofi á Akureyri 1. desember s.l. en þetta er í 92. sinn sem sjóðurinn veitir styrki. Sjóðurinn var stofnaður árið 1936 en þá hlaut Sjúkrahúsið á Akureyri fyrsta og eina styrk sjóðsins. Að þessu sinni var úthlutað styrkjum að fjárhæð tæplega 30 milljónir króna til fjölbreyttra samfélagsverkefna, íþrótta- og æskulýðsstarfsemi og til ungs efnilegs afreksfólks á félagssvæði KEA. Umsóknir voru fjölmargar og af ýmsum toga og hlutu rúmlega 70 einstaklingar, félög og verkefni styrk úr sjóðnum.

Úthlutun skiptist í þrjá meginflokka samkvæmt reglugerð sjóðsins:

  • Menningar- og samfélagsverkefni
  • Íþrótta- og æskulýðsfélög
  • Ungt afreksfólk

KEA óskar öllum styrkþegum innilega til hamingju og þakkar jafnframt öllum umsækjendum fyrir þeirra mikilvæga framlag til samfélagsins á hinu ýmsu sviðum.

Í flokknum Menningar og samfélagverkefni hlutu 27 aðilar styrki.

  • Dagbjört Brynja Harðardóttir Tveiten, vegna Gluggasýningar/ innsetningar 2026
  • Ýr Aimée Gautadóttir Presburg, vegna uppsetningar á frumsömdu leikverki
  • Búnaðarsamband Suður Þingeyinga, vegna nýrrar útgáfu á Byggðir og bú
  • Samhygð sorgarmiðstöð, vinna með syrgjendum sem mist hafa ástvini
  • Marimba-nemendur við Þingeyjarskóla, vegna námsferðar til Svíþjóðar
  • Þóra Soffía Gylfadóttir, til að gera teiknimynd um líf barna á síldarárunum á Raufarhöfn
  • Gilfélagið, rekstrarstyrkur
  • Glerárkirkja, til samfélagsuppbyggingar og auka lýðheilsu í nærsamfélaginu
  • Ida Marguerite Semey, til samfélagsverkefnis í Fjallabyggð
  • Þuríður Helga Kristjánsdóttir, vegna Sólarpönk: Bjartsýnishátíð
  • Leikfélag Dalvíkurbyggðar, til að endurnýja ljósabúnað
  • Leikfélag Menntaskólans á Akureyri, vegna leiksýningar í Hofi 2026
  • Lionsklúbburinn Hængur, vegna æfingabúða fyrir ungt tónlistarfólk
  • Flóra menningarhús, hönnun og frumgerð bókar um menningararf Sigurhæða
  • Tónlistarfélag Akureyrar, tónleikaverkefnið Stabat Mater
  • Hnoðri í norðri, tónlistarleikhúsverkið Dívur og ídýfur
  • Alexander Smári K Edelstein, tónleikar með úrvali þýskar og íslenskra söngljóða
  • Hrund Hlöðversdóttir, tónleikarnir Flökkuhjarta
  • Vilhjálmur B Bragason, vegna konsept-plötu &quot; Söngvar Meðaljónsins
  • Nemendafélag Framhaldsskólans á Laugum, vegna söngkeppni skólans
  • A! Gjörningahátíð, vegna árlegrar gjörningahátíðar
  • Egill Logi Jónasson, búnaður fyrir myndbandsupptökur af akureyskri grasrótartónlist
  • Fyrrum sjómenn ÚA, smíði á sérstökum borðum f skipslíkön ÚA togara
  • Hollvinir Húna, endurnýjun á veiðistöngum og veiðihjólum v skólaverkefna
  • Þroskahjálp á Norðurlandi Eystra, kaup á rólu á Botn sumardvalarheimili
  • Nicola van Kuilenburg, menningarverkefnið Nágrannar – safn af sögum
  • Vignir Sveinsson, útgáfa Bókar: Fjárréttir og fjallskil í Dalvíkurbyggð

Í flokknum Íþrótta- og æskulýðsfélög voru veittir styrkir til 19 aðila.

  • Skautafélag Akureyrar
  • Íþróttafélagið Akur
  • Allir með – íþróttafélagið Þór
  • Kvennaráð KA/Þór
  • Skátafélagið Klakkur
  • Golfklúbbur Akureyrar
  • Nökkvi félag siglingarmanna
  • Aðalstjórn KA
  • Dalvík/Reynir- knattspyrnudeild m.fl
  • Skíðafélag Akureyrar
  • Hestamannafélagið Léttir
  • Íþróttafélagið Völsungur
  • Íþróttafélagið Þór
  • Súlur björgunarsveitin á Akureyri / unglingadeildin Lambi
  • Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg
  • Knattspyrnufélag Fjallabyggðar
  • Íþróttafélagið Magni
  • Sundfélagið Rán
  • Þór/KA kvennaknattspyrna
  • Ungmennafélagið Samherjar
  • Sundfélagið Óðinn
  • Dalvík/Reynir meistaraflokkur KVK
  • Skíðafélag Dalvíkur
  • Skákfélagið Goðinn

Í flokknum ungir afreksmenn voru veittir 18 styrkir

  • Sigfús Fannar Gunnarsson
  • Ólafur Kristinn Sveinsson
  • Tobías Þórarinn Matharel
  • Einar Freyr Halldórsson
  • Jens Bragi Bergþórsson
  • Pétur Nikulás Cariglia
  • Björn Andri Sigfússon
  • Veigar Heiðarsson
  • Bergrós Ásta Guðmundsdóttir
  • Guðrún Hanna Hjartardóttir
  • Lilja Maren Jónsdóttir
  • Bjarmi Kristjánsson
  • Ágúst Leó Sigurfinnsson
  • Elena Soffía Ómarsdóttir
  • Markús Orri Óskarsson
  • Sonja Lí Kristinsdóttir
  • Einar Árni Gíslason
  • Katla Fönn Valsdóttir

Segir í tilkynningu um málið

