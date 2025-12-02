Úthlutun úr Menningar- og viðurkenningasjóði KEA fór fram við hátíðlega athöfn í Hofi á Akureyri 1. desember s.l. en þetta er í 92. sinn sem sjóðurinn veitir styrki. Sjóðurinn var stofnaður árið 1936 en þá hlaut Sjúkrahúsið á Akureyri fyrsta og eina styrk sjóðsins. Mynd KEA
Úthlutun úr Menningar- og viðurkenningasjóði KEA fór fram við hátíðlega athöfn í Hofi á Akureyri 1. desember s.l. en þetta er í 92. sinn sem sjóðurinn veitir styrki. Sjóðurinn var stofnaður árið 1936 en þá hlaut Sjúkrahúsið á Akureyri fyrsta og eina styrk sjóðsins. Að þessu sinni var úthlutað styrkjum að fjárhæð tæplega 30 milljónir króna til fjölbreyttra samfélagsverkefna, íþrótta- og æskulýðsstarfsemi og til ungs efnilegs afreksfólks á félagssvæði KEA. Umsóknir voru fjölmargar og af ýmsum toga og hlutu rúmlega 70 einstaklingar, félög og verkefni styrk úr sjóðnum.
Úthlutun skiptist í þrjá meginflokka samkvæmt reglugerð sjóðsins:
- Menningar- og samfélagsverkefni
- Íþrótta- og æskulýðsfélög
- Ungt afreksfólk
KEA óskar öllum styrkþegum innilega til hamingju og þakkar jafnframt öllum umsækjendum fyrir þeirra mikilvæga framlag til samfélagsins á hinu ýmsu sviðum.
Í flokknum Menningar og samfélagverkefni hlutu 27 aðilar styrki.
- Dagbjört Brynja Harðardóttir Tveiten, vegna Gluggasýningar/ innsetningar 2026
- Ýr Aimée Gautadóttir Presburg, vegna uppsetningar á frumsömdu leikverki
- Búnaðarsamband Suður Þingeyinga, vegna nýrrar útgáfu á Byggðir og bú
- Samhygð sorgarmiðstöð, vinna með syrgjendum sem mist hafa ástvini
- Marimba-nemendur við Þingeyjarskóla, vegna námsferðar til Svíþjóðar
- Þóra Soffía Gylfadóttir, til að gera teiknimynd um líf barna á síldarárunum á Raufarhöfn
- Gilfélagið, rekstrarstyrkur
- Glerárkirkja, til samfélagsuppbyggingar og auka lýðheilsu í nærsamfélaginu
- Ida Marguerite Semey, til samfélagsverkefnis í Fjallabyggð
- Þuríður Helga Kristjánsdóttir, vegna Sólarpönk: Bjartsýnishátíð
- Leikfélag Dalvíkurbyggðar, til að endurnýja ljósabúnað
- Leikfélag Menntaskólans á Akureyri, vegna leiksýningar í Hofi 2026
- Lionsklúbburinn Hængur, vegna æfingabúða fyrir ungt tónlistarfólk
- Flóra menningarhús, hönnun og frumgerð bókar um menningararf Sigurhæða
- Tónlistarfélag Akureyrar, tónleikaverkefnið Stabat Mater
- Hnoðri í norðri, tónlistarleikhúsverkið Dívur og ídýfur
- Alexander Smári K Edelstein, tónleikar með úrvali þýskar og íslenskra söngljóða
- Hrund Hlöðversdóttir, tónleikarnir Flökkuhjarta
- Vilhjálmur B Bragason, vegna konsept-plötu " Söngvar Meðaljónsins
- Nemendafélag Framhaldsskólans á Laugum, vegna söngkeppni skólans
- A! Gjörningahátíð, vegna árlegrar gjörningahátíðar
- Egill Logi Jónasson, búnaður fyrir myndbandsupptökur af akureyskri grasrótartónlist
- Fyrrum sjómenn ÚA, smíði á sérstökum borðum f skipslíkön ÚA togara
- Hollvinir Húna, endurnýjun á veiðistöngum og veiðihjólum v skólaverkefna
- Þroskahjálp á Norðurlandi Eystra, kaup á rólu á Botn sumardvalarheimili
- Nicola van Kuilenburg, menningarverkefnið Nágrannar – safn af sögum
- Vignir Sveinsson, útgáfa Bókar: Fjárréttir og fjallskil í Dalvíkurbyggð
Í flokknum Íþrótta- og æskulýðsfélög voru veittir styrkir til 19 aðila.
- Skautafélag Akureyrar
- Íþróttafélagið Akur
- Allir með – íþróttafélagið Þór
- Kvennaráð KA/Þór
- Skátafélagið Klakkur
- Golfklúbbur Akureyrar
- Nökkvi félag siglingarmanna
- Aðalstjórn KA
- Dalvík/Reynir- knattspyrnudeild m.fl
- Skíðafélag Akureyrar
- Hestamannafélagið Léttir
- Íþróttafélagið Völsungur
- Íþróttafélagið Þór
- Súlur björgunarsveitin á Akureyri / unglingadeildin Lambi
- Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg
- Knattspyrnufélag Fjallabyggðar
- Íþróttafélagið Magni
- Sundfélagið Rán
- Þór/KA kvennaknattspyrna
- Ungmennafélagið Samherjar
- Sundfélagið Óðinn
- Dalvík/Reynir meistaraflokkur KVK
- Skíðafélag Dalvíkur
- Skákfélagið Goðinn
Í flokknum ungir afreksmenn voru veittir 18 styrkir
- Sigfús Fannar Gunnarsson
- Ólafur Kristinn Sveinsson
- Tobías Þórarinn Matharel
- Einar Freyr Halldórsson
- Jens Bragi Bergþórsson
- Pétur Nikulás Cariglia
- Björn Andri Sigfússon
- Veigar Heiðarsson
- Bergrós Ásta Guðmundsdóttir
- Guðrún Hanna Hjartardóttir
- Lilja Maren Jónsdóttir
- Bjarmi Kristjánsson
- Ágúst Leó Sigurfinnsson
- Elena Soffía Ómarsdóttir
- Markús Orri Óskarsson
- Sonja Lí Kristinsdóttir
- Einar Árni Gíslason
- Katla Fönn Valsdóttir
