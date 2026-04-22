Útgáfuhóf á Sigurhæðum Hamingja og Prestur fer á stefnumót

Verk eftir Hildi Eir Bolladóttur og Mars Baldurs eru komin út í Pastel ritröð á vegum Flóru menningarhúss í Sigurhæðum á Akureyri. Útgáfuhóf verður af því tilefni á mmorgun, Sumardaginn fyrsta.
Verk Mars ber titilinn Hamingja og er einstaklega fimlega rituð og grípandi smásaga.
Mars er nemandi í nútímafræði við Háskólann á Akureyri og hefur hlotið Ungskálda verðlaun Akureyrarbæjar.
Hamingja er eins og önnur Pastel verk gefið út í 100 númeruðum og árituðum eintökum og verður ekki endurútgefið. Verkið er númer 41 í Pastel ritröð.
Hildur Eir er skáld og prestur við Akureyrarkirkju og hefur áður gefið út þrjár bækur; Hugrekki saga af kvíða, Líkn og Meinvarp. Verk hennar nú ber titilinn Prestur fer á stefnumót og er mögnuð og hárbeitt smásaga. Það er gefið út í 100 númeruðum og árituðum eintökum og verður ekki endurútgefið.
Verkið er númer 42 í Pastel ritröð, seinasta verkið í röðinni, en Flóra hefur nú staðið að ritröðinni í áratug.
