Útgáfuhóf á Sigurhæðum Hamingja og Prestur fer á stefnumót

22. apríl, 2026 - 10:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Verk eftir Hildi Eir Bolladóttur og Mars Baldurs eru komin út í Pastel ritröð á vegum Flóru menningarhúss í Sigurhæðum á Akureyri. Útgáfuhóf verður af því tilefni á mmorgun, Sumardaginn fyrsta.

Verk Mars ber titilinn Hamingja og er einstaklega fimlega rituð og grípandi smásaga.

 

Mars er nemandi í nútímafræði við Háskólann á Akureyri og hefur hlotið Ungskálda verðlaun Akureyrarbæjar.
Hamingja er eins og önnur Pastel verk gefið út í 100 númeruðum og árituðum eintökum og verður ekki endurútgefið. Verkið er númer 41 í Pastel ritröð.

Mars Baldurs

Hildur Eir er skáld og prestur við Akureyrarkirkju og hefur áður gefið út þrjár bækur; Hugrekki saga af kvíða, Líkn og Meinvarp. Verk hennar nú ber titilinn Prestur fer á stefnumót og er mögnuð og hárbeitt smásaga. Það er gefið út í 100 númeruðum og árituðum eintökum og verður ekki endurútgefið.

Verkið er númer 42 í Pastel ritröð, seinasta verkið í röðinni, en Flóra hefur nú staðið að ritröðinni í áratug.

Hildur Eir 

Nýjast

  • Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld

    • 22.04.2026
    Andrésar Andarleikarnir  verða settir í fimmtugasta sinn kvöld. Meira er lagt í leikana í tilefni merkra tímamóta, sýning verður í Höllinni á laugardag, ný keppnisgrein er tekin upp á leikunum í ár og keppendur hafa aldrei verið fleiri. Til að sinna þeim margvíslegu verkefnum sem leysa þar á meðan á leikunum stendur standa um 150 sjálfboðaliðar vaktina. Gert er ráð fyrir að gestir á Akureyri í tengslum við leikana verði um eða yfir 4 þúsund. Leikarnir fara fram dagana 22. til 25 apríl.

    Verk eftir Hildi Eir Bolladóttur og Mars Baldurs eru komin út í Pastel ritröð á vegum Flóru menningarhúss í Sigurhæðum á Akureyri. Útgáfuhóf verður af því tilefni á morgun, Sumardaginn fyrsta.

  • Sólarhringssund hjá sundfélaginu Óðni

    • 22.04.2026
    Í dag hefst hið árlega Sólarhringssund, hjá sundfélaginu Óðni þar munu um 60 iðkendur úr keppnishópum koma og synda boðsund í sólarhring, stefnan er sett á að ná 100km á þessum tíma.

  • Hlíðarfjall - Gullkista Akureyrarbæar

    • 22.04.2026
    Um þessar mundir er haldið upp á 50 ára afmæli Andrésar Andar leikanna og margir rifja upp gamlar og góðar minningar. Mamma mín keppti á öðrum Andrésarleikunum, 12 ára gömul árið 1977, þegar hún kom með liði frá Ólafsfirði og amma var fararstjóri.

  • Grípur kerfið barnið?

    • 22.04.2026
    Á Akureyri hefur verið unnið af metnaði að innleiðingu farsældar. Samvinna þjónustuaðila hefur styrkst, snemmtæk íhlutun fengið aukið vægi og í flóknari málum tryggja málstjórar betri yfirsýn og samfellu. Þetta er þróun í rétta átt, en hún gerist ekki af sjálfu sér. Til að þessi árangur haldi áfram þá þarf skýra pólitíska forystu. Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að tryggja að nægt fjármagn fylgi metnaðarfullum markmiðum laganna. Án þess veikist kerfið, biðlistar lengjast og álag færist yfir á fjölskyldur og sveitarfélög.

  • Sterkari saman

    • 21.04.2026
    Á laugardaginn, þegar sléttar fjórar vikur voru til kosninga, kynntum við í Samfylkingunni á Akureyri stefnuskrána okkar og kosningaáherslur fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar. Áherslurnar eru afrakstur vinnu listans, sem samanstendur af 22 öflugum og ólíkum einstaklingum, samtali við íbúa, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök um hvernig við byggjum bæinn okkar til framtíðar.

  • Sjúkrahúsið á Akureyri hættir notkun á íbúðum á Kristnesi

    • 21.04.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri hefur verið með níu hús, með um tuttugu íbúðum á Kristnesi, í leigu. Nú eru þar ellefu leigutakar, en níu íbúðir standa nú auðar.

  • Skiptir staðgóður morgunmatur máli?

    • 21.04.2026
    Oft er talað um að fólk fái sér staðgóðan morgunmat. „Staðgóður“ í þessu sambandi þýðir kjarnmikill eða nærandi.

  • Slippurinn DNG semur hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu við MV Osprey Ltd frá Kanada

    • 21.04.2026
    Slippurinn DNG og kanadíska útgerðarfyrirtækið MV Osprey Ltd. hafa undirritað samning um hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu um borð í rækjufrystitogarann Northern Osprey III. Áætlað er að skipið komi til Akureyrar í september og uppsetning hefjist strax við komuna
