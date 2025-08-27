Umhverfislistaverkið Sókn afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík

Umhverfislistaverk var formlega afhjúpað á Gömlu bryggju á Grenivík í einmunablíðuá dögunum, hægviðri og hiti fór yfir 20 gráður. Afhjúpunin var í tengslum við árlega Grenivíkurgleði.
Frá því Útgerðarminjasafnið á Grenivík var opnað 2008, hefur markvisst verið unnið að endurbótum á umhverfi safnsins. Útisvæðið var bætt jafnt og þétt með pallasmíði í áföngum fram til 2016. Báturinn Hermann var gerður upp í sýningarhæft ástand á aldarafmæli sínu, 2021 og í framhaldinu var Hermannsbúð byggð til að varðveita hann inni. Hermannsbúð var vígð á Grenivíkurgleðinni fyrir ári síðan.
Þar sem vegurinn endar
Árið 2018 fékk Grýtubakkahreppur veglegan styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, til að gera áningarstaðinn „Þar sem vegurinn endar” og var hann vígður í júní 2019. Tengist hann safnasvæðinu og Gömlu bryggju beint. Þá stóð eftir að gera bryggjunni sjálfri til góða, steypan í dekkinu var að morkna upp og orðin varasöm yfirferðar. Ákveðið var að nýta m.a. umhverfisstyrki Hafnasamlags Norðurlands til að bæta úr þessu og einnig fékkst styrkur hjá Styrktarsjóði EBÍ í verkið. Sumarið 2024 var þekja bryggjunnar steypt og smíðaður nýr standur undir björgunarhring.
Sveitarstjórn ákvað að vel færi á því að setja upp einhvers konar myndaramma fram á bryggjunni, enda útsýni óvíða fegurra til fjarðarmynnis og mikið myndað þar. Hugmyndir voru ræddar fram og aftur og endaði með því að Sigríður Björg Haraldsdóttir var fengin til að teikna umhverfislistaverk með beinni vísun í staðinn og söguna. Fyrirmynd verksins er sótt í stefnið á Hermanni TH 34 og er einróma ánægja með útkomuna.
Til heiðurs sjómönnum og sjósókn frá Grenivík
Verkið heitir „Sókn” og er nafnið til heiðurs sjómönnum og sjósókn frá Grenivík fyrr og síðar, en táknar einnig sókn staðarins til framtíðar. Slippurinn á Akureyri sá um að smíða verkið og tókst það svo vel að kalla má með réttu listaverk. Starfsmenn sveitarfélagsins sáu um uppsetningu þess og tengingu rafmagns, en ljós er í verkinu. Til að klára fjármögnun verksins var leitað til útgerðarfélaganna Gjögurs hf. og Frosta ehf. sem komu að lokafjármögnun með myndarlegum hætti ásamt Sænesi ehf. og loks framlagi sveitarfélagsins sjálfs.
„Má segja að með þessu umhverfislistaverki sé svæðið fullklárað með sóma og eru styrktaraðilum færðar alúðarþakkir fyrir að hjálpa okkur að láta þetta verða að veruleika,“ segir á vefsíðu Grýtubakkahrepps.