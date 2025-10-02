Umferð um hringtorgið við Lónsbakka opnuð

02. október, 2025 - 11:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Umferð verður hleypt um nýja hringtorgið við Lónsbakka i dag en vegfarendur verða að sýna fyllstu að…
Umferð verður hleypt um nýja hringtorgið við Lónsbakka i dag en vegfarendur verða að sýna fyllstu aðgát. Myndir Nesbræður

Umferð um hringtorgið við Lónsbakka hefur verið opnuð en vegfarednur eru beðinr um að sýna fulla aðgát eins og kemur fram í skilaboðum frá Nesbræðurum og lesa má á Facebooksíðu þeirra og núna hér lika.

,,Hringtorgsfréttir

 

Þá er komið að síðasta áfanganum í hringtorginu við Lónsbakka.
Í dag ætlum við að hleypa á umferð í gegnum hringtorgið og við biðjum ykkur um að sýna þolinmæði 🙂
-Áfram verður 30 km hámarkshraði í gegnum vinnusvæðið.

 Hér eftir verður umferðin með eðlilegum hætti, þ.s. tvístefna og ökumenn aka því ,,eðlilega" eftir þjóðveginum og í gegnum hringtorgið og gatnamótin við Lónsveg.

Ekki er búið að malbika helminginn af hringtorginu, þ.s. þann hluta með aksturstefnu til suðurs í átt að Akureyri. Því eru hæðarbreitingar í miðju hringtorginu sem þarf að varast.
Gátskildir og stikur verða áfram í kringum allar eyjur þar sem unnið er að hellulagningu og kantsteinum. Munum við því þrengja eitthvað að akstursleiðinni eins mikið og hægt er til að verja mannskapinn og búa til vinnusvæði.
 
Í þessum þriðja og síðasta áfanga munum við klára allan yfirborðsfrágang:
 
- Gangstéttar við Lónsveg og við aðkomuveg að ÁK smíði
- Lýsing og malbik verður sett á göngustíginn upp að Álfasteini
- Klárum malbikun á hringtorginu sjálfu ásamt vegriði.
 
Þrátt fyrir að vera komin í síðasta fasann er drjúgur lokaspretturinn og mega vegfarendur búast við umferðatöfum eins og hefur verið þegar ekið er í gegnum svæðið.
 
Við biðlum því enn til ykkar að sýna aðgát, anda ofan í maga og njóta þess að aka í gegnum svæðið rólega, brosa til okkar og gleðjast yfir því að brátt verða þessi gatnamót töluvert öruggari en þau voru 😃
 
Hvetjum ykkur til að deila þessum fréttum sem víðast!
Starfsmenn Nesbræðra og undirverktakar."
 
Svo mörg voru þau orð og hvetur vefurinn vegfarendur nú til þess að fara eftir þessum tilmælum verktaka.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
