Tónlistarsmiðjan Töfrar Tónakistunnar aftur á ferðinni

Skapandi tónlistarsmiðjan Töfrar Tónakistunnar sem haldin var á Akureyri í apríl síðastliðnum verður endurtekin í sumar ,eða dagana 21.–23. júlí í Glerárkirkju á Akureyri. Smiðjan er á vegum Tónakistunnar, lítils fyrirtækis sem sérhæfir sig í fjölbreyttri tónlistarvinnu í hópum
Í smiðjunni fá börn á aldrinum 8–12 ára tækifæri til að spreyta sig á hóptónsmíðum. Í fyrri smiðju unnu þátttakendur út frá þemanu „Krakkar ráða heiminum“ þar sem hugmyndaflug réð för, en afraksturinn var frumsamið lag sem börnin fluttu á lokatónleikum.
Smiðjan er á vegum Tónakistunnar og verður undir handleiðslu Svövu Rúnar Steingrímsdóttur og Katrínar Karítasar Viðarsdóttur.
Nánari upplýsingar og skráning eru á Facebook-síðu viðburðarins.