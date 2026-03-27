Tilboði tekið í byggingu hjúkrunarheimilisins á Húsavík

Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir hefur tekið tilboði Pekron ehf., sem lagt var fram fyrir hönd Rafkletts ehf., í byggingu hjúkrunarheimilisins á Húsavík. Með því er kominn á bindandi samningur á milli aðila en tilboðið var metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar. Biðtíma er lokið, engin kæra barst og er nú komið á samningssamband við Pekron ehf.
Nú hefst hönnunarfasi verkefnisins í samtali við leigusalann FSRE og rekstraraðila sem er HSN.
„Það er fagnaðarefni að verkefnið sé komið á þann stað og að fyrir liggi bindandi samningur um uppbyggingu hjúkrunarheimilisins. Við fáum forsvarsmenn Pekron ehf. í heimsókn til Húsavíkur núna fyrir helgina og höldum kynningarfund með sveitarstjórnarfólki á svæðinu, fulltrúum frá HSN og Dvalarheimili aldraðra sf. Þeir ætla að fara yfir byggingargerðina, væntanlega undirverktaka, tímalínu uppbyggingarinnar o.fl. Við getum upplýst meira um næstu skref eftir þann fund“ segir Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri.