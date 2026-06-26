Þriggja ára samningur við Akureyrarakademíu

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið hefur gert þriggja ára samstarfssamning við Akureyrarakademíuna. Markmið samningsins er m.a. að styrkja umgjörð sjálfstæðra rannsakenda auk þess að efla þekkingardrifna starfsemi og fræðastarf.
Með samningnum við Akureyrarakademíuna mun ráðuneytið styðja við rekstur vinnurýmis og samstarfsvettvangs sjálfstæðra rannsakenda, frumkvöðla, háskólanema og fleiri. Jafnframt verður lögð áhersla á miðlun rannsókna og fræða til samfélagsins með viðburðum, útgáfu og stafrænni miðlun.
Samningurinn styður við stefnumörkun stjórnvalda um eflingu rannsókna, nýsköpunar og háskólastarfs um land allt. Samningurinn undirstrikar jafnframt mikilvægi Akureyrar sem samkeppnishæfrar svæðisborgar og aðsetur öflugs þekkingar- og rannsóknaseturs.