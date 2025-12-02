Þorvaldur Þóroddsson ráðinn framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja

02. desember, 2025 - 16:27 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þorvaldur Þóroddsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja/ mynd Sigurður Bogi Sævarsson/ samherji…
Þorvaldur Þóroddsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja/ mynd Sigurður Bogi Sævarsson/ samherji.is

Þorvaldur er menntaður sjávarútvegsfræðingur frá Háskólanum á Akureyri og hefur undanfarin ár séð um hráefnisstýringu hjá landvinnslum Samherja. Þar áður var hann gæða- og þróunarstjóri félagsins. Þorvaldur hefur starfað hjá Samherja frá árinu 2005.

Kristján Vilhelmsson einn stofnenda Samherja lét af starfi framkvæmdastjóra útgerðarsviðs nú um mánaðamótin eftir 43 ára starf.

Vel búin skip og traustar áhafnir til sjós og lands

„ Ég er þakklátur yfirstjórn félagsins fyrir traustið. Skip Samherja eru afar vel búin og vel mönnuð. Í landi starfar sömuleiðis traustur hópur sem hefur víðtæka reynslu af útgerð, þannig að grunnurinn er sannarlega góður.

Sjálfur þekki ég ágætlega til innviða Samherja þar sem metnaður að gera betur og samvinna hefur alltaf verið leiðarstefið. Spor Kristjáns Vilhelmssonar verða vissulega vandfyllt en eftir okkar góða samstarf í gegn um árin veit ég að dyr hans munu alltaf standa mér opnar, rétt eins og hjá öllu öðru starfsfólki félagsins,“ segir Þorvaldur Þóroddsson.

 

Segir í tilkynningu frá Samherja 

    Þorvaldur er menntaður sjávarútvegsfræðingur frá Háskólanum á Akureyri og hefur undanfarin ár séð um hráefnisstýringu hjá landvinnslum Samherja. Þar áður var hann gæða- og þróunarstjóri félagsins. Þorvaldur hefur starfað hjá Samherja frá árinu 2005.

