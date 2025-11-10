Þorgerður utanríkisráðherra sviptir Vélfag undanþágu áður en dómur fellur!

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hefur hafnað beiðni Vélfags ehf. um framlengingu á tímabundinni undanþágu frá þvingunaraðgerðum – án þess að leggja fram nein gögn, rök eða lögmæta málsmeðferð, segir í tilkynningu á Facebooksíðu Vélfags.
Hinn 10. nóvember 2025 tilkynnti ráðuneyti Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur ákvörðun sína um að hafna beiðni Vélfags um framlengingu á undanþágu sem hafði gert félaginu kleift að halda áfram lögmætum rekstri undir ströngu eftirliti. „Þessi ákvörðun er ekki aðeins óréttlát – hún brýtur gegn grundvallarreglum íslenskrar stjórnsýslu, meðalhófs og réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt EES-samningnum,“ segir ennfremur. „Engar staðreyndir hafa verið lagðar fram. Ráðuneytið byggir enn á sömu órökstuddu grunsemdum og Arion banki vísaði til í júlí – meintum tengslum við Norebo JSC – tengslum sem hafa ítrekað verið afsönnuð með lögfræðilegum álitsgerðum, samningum og staðfestum gögnum.“
Þá segir einnig:
„Að hafna undanþágu á grundvelli tilfinninga í stað staðreynda er brot á íslenskum lögum, sem skylda stjórnvöld til að framkvæma sjálfstæða og málefnalega rannsókn.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur jafnframt snúið sönnunarbyrðinni við – hún krefst þess að Vélfag sanni að það sé ekki tengt aðila á þvingunarlista.
Þetta er í beinni andstöðu við Evrópurétt, sem skýrt kveður á um að sönnunarbyrðin hvíli á stjórnvöldum – ekki þeim sem ákærður er.
Vélfag hefur fylgt öllum skilyrðum ráðuneytisins, starfað með fullu gagnsæi undir eftirliti Arion banka og skilað reglulegum mánaðarskýrslum.
Þrátt fyrir það hefur ráðuneytið nú ákveðið að fella niður allar undanþágur án fyrirvara – og þannig þvinga íslenskt hátæknifyrirtæki í gjaldþrot vegna samnings sem ráðuneytið sjálft hafði áður samþykkt.
Þetta er brot á meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins.
Við munum ekki þegja
Tímasetning ákvörðunarinnar – aðeins fjórum dögum eftir aðalmeðferð málsins og fjórum dögum áður en dómur verður kveðinn upp – sýnir að þetta var ekki hlutlaus stjórnsýsluákvörðun heldur pólitísk ákvörðun í dulargervi lagalegrar, tekin til að verja ímynd Þorgerðar Katrínar og ráðuneytisins hennar í stað þess að virða lögin.
Vélfag og meirihlutaeigandi félagsins hafna þessari niðurstöðu alfarið og munu áfram vísa málinu til evrópskra dómstóla og eftirlitsstofnana.
Við munum ekki þegja.
Fólk á rétt á að vita hvernig Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leikur sér að þjóð, efnahag og réttarríki Íslands.
Allt verður upplýst.
Í áratugi hefur Vélfag þjónað íslenskum og erlendum sjávarútvegi með hátæknilausnum í fiskvinnslu.
Við munum ekki sitja hjá
Við munum ekki sitja þögul hjá á meðan stjórnvöld misnota vald sitt og beita skrifræði gegn lögmætri nýsköpun.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, reynir nú að fela sig á bak við Arion banka og heldur því fram að ábyrgð á beitingu og afléttingu þvingunaraðgerða sé alfarið í höndum bankans – en ekki ráðuneytisins.
Við Íslendingar ættum að hafa lært af sögunni að það er stórhættulegt að láta einkastofnanir – og allra síst banka – ráða því hvað telst lögmætt eða ólögmætt í samfélaginu. Með þessari afstöðu sýnir Þorgerður Katrín að hún lifir í fortíðinni, ekki í nútímanum – og hefur ekkert lært af nýlegri sögu þjóðarinnar.
Reynir að þvinga Vélfag í gjaldþrot
Með ákvörðun sinni í dag – þar sem hún reynir með offorsi að þvinga Vélfag í gjaldþrot áður en dómur fellur í lok vikunnar – leikur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, óhreint pólitískt leikrit. Aðalmeðferð málsins í síðustu viku, ásamt fjölmörgum lögfræðilegum álitsgerðum frá leiðandi evrópskum lögmannsstofum, sýndi svart á hvítu að ráðuneytið hefur brotið lög og mun líklega tapa málinu.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur er væntanlegur innan viku. Ef Vélfag verður neytt í gjaldþrot áður en dómur fellur, gæti dómurinn annaðhvort ekki verið kveðinn upp yfir höfuð – eða orðið marklaus.
Þorgerður Katrín veit þetta – og reynir með öllum ráðum að koma félaginu í þrot áður en réttlætið nær fram að ganga.
Við munum ekki þegja.
Við höldum áfram – með lögum, með gögnum og með sannleikanum.“