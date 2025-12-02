Þórduna styrkti Minningarsjóð Bryndísar Klöru

02. desember, 2025
Stjórn nemendafélagsins Þórdunu í bleiku peysunum.
Stjórn nemendafélagsins Þórdunu í bleiku peysunum.

Núna á haustönn hefur nemendafélagið Þórduna selt VMA-peysur og hefur salan gengið vel. Ekki síst hafa bleiku peysurnar runnið út en þegar salan hófst í september sl. ákvað stjórn Þórdunu að allur ágóði af sölu á þeim rynni til Minningarsjóðs Bryndísar Klöru.

Salan á bleiku peysunum skilaði 165.500 kr. sem Þórduna lagði í síðustu viku inn á reikning Minningarsjóðs Bryndísar Klöru. Rétt er að nefna að enn til nokkrar bleikar VMA-peysur á lager hjá Þórdunu ef fleiri vildu leggja Minningarsjóðnum lið.

Hulda Þórey Halldórsdóttir formaður Þórdunu segir að félagið sé stolt af því að leggja sitt af mörkum í stuðningi við þennan mikilvæga sjóð sem vinni ötullega að fræðslu og vitundarvakningu varðandi ofbeldi barna og unglinga.

Minningarsjóður Bryndísar Klöru var stofnaður af fjölskyldu og vinum Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem lést 17 ára gömul eftir hnífaárás á Menningarnótt í Reykjavík í ágúst 2024. Markmið sjóðsins er að berjast gegn ofbeldi meðal barna og ungmenna, styrkja verkefni sem stuðla að öruggu og kærleiksríku samfélagi og veita stuðning til barna sem hafa orðið fyrir eða eru í hættu á að verða fyrir ofbeldi.

Minningarsjóðurinn veitir styrki árlega til verkefna sem vinna að því að skapa öruggara samfélag fyrir börn og ungmenni. Úthlutun styrkja fer fram á afmælisdegi Bryndísar Klöru, 2. febrúar ár hvert.

 

VMA.is sagði frá

Allar nánari upplýsingar um sjóðinn, umsóknarferlið og styrkúthlutanir má finna á www.mbk.is.

