Þekkir þú rauðu ljósin?

26. janúar, 2026 - 11:26 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Barnaheil – Save the Children á Íslandi verða með opið fræðsluerindi um kynferðisofbeldi gegn börnum…
Barnaheil – Save the Children á Íslandi verða með opið fræðsluerindi um kynferðisofbeldi gegn börnum fimmmtudaginn 29. janúar kl. 14:00 – 15:30

Barnaheill - Save the Children á Íslandi býður upp á opið fræðsluerindi um kynferðisofbeldi gegn börnum fimmtudaginn 29. janúar kl. 14:00 - 15:30. Fundurinn verður rafrænn og aðgangur er ókeypis.

Barnaheill býður upp á þessa fræðslu nú til að bregðast við þeim fjölda kynferðisbrotamála gegn börnum sem komið hafa upp undanfarið og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum. Fræðslufundurinn er fyrst og fremst hugsaður fyrir foreldra, forsjáraðila og fólk sem vinnur með eða í þágu barna.

Rætt verður um hversu mikilvægt er að vera vakandi fyrir rauðu ljósunum og með hvaða hætti má nálgast samtal við ung börn um málefnið. Aukning í stafrænu kynferðisofbeldi verður ávörpuð, auk þess sem farið verður yfir æskileg viðbrögð ef börn segja frá kynferðisofbeldi og hvaða úrræði og aðstoð eru í boði.

Fólk sem starfar með börnum og ungmennum og foreldrar/forsjáraðilar ættu að hafa grunnþekkingu á kynferðisofbeldi til að geta komið auga á rauðu ljósin, gripið til réttra viðbragða, þekkt helstu úrræði og þá aðstoð sem er í boði.

Fyrirlesari er Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir verkefnisstýra ofbeldisvarna og kynheilbrigðismála hjá Barnaheillum. Hún hefur áratuga langa reynslu af jafnréttis-, kynheilbrigðis-, og kynferðisofbeldismálum tengdum börnum og ungmennum, bæði hvað varðar forvarnir og viðbrögð.

Fræðslufundurinn er opin öllum, en nauðsynlegt er að skrá sig hér: Þekkir þú rauðu ljósin? - Barnaheill

Fræðslufundurinn verður ekki tekinn upp en hægt er að panta fræðsluerindi fyrir foreldra- eða starfsmannahópa. Barnaheill býður upp á fjölbreytta fræðslu og námskeið sem hægt er að aðlaga að þörfum hvers hóps, sjá nánar á barnaheill.is

 

 

