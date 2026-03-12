Framboðslisti L Listans vegna komandi sveitarstjórnarkosninga í vor lagður fram

12. mars, 2026 - 12:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Framboðslisti L listans tilbúinn
L-listinn lagði fram i morgun framboðslista hreyfingarinnar vegna komandi sveitarstjórnarkosninga í mai næst komandi.

Oddviti listans er eins og fram hefur komið Óðinn Svan Óðinsson fjölmiðlamaður, annað sætið skipar  Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi, Preben Jón Pétursson – mjólkurtæknifræðingur það þriðja og  María Pálsdóttir,  leikkona / frumkvöðull það fjórða.

Framboðslistinn er annars  skipaður svona:

1. Óðinn Svan Óðinsson - fjölmiðlamaður
2. Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir – bæjarfulltrúi / lífeindafræðingur
3. Preben Jón Pétursson – mjólkurtæknifræðingur
4. María Pálsdóttir – leikkona / frumkvöðull
5. Andri Teitsson – bæjarfulltrúi / verkfræðingur
6. Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir – kennari / rithöfundur
7. Geir Kristinn Aðalsteinsson – mannauðsstjóri
8. Paula Del Olmo – þjálfari / verkefnastjóri
9. Jón Þorvaldur Heiðarsson – lektor við HA
10. Guðríður Sveinsdóttir – kennari
11. Árni Óðinsson – rafvirki / tæknimaður
12. Maríanna Margeirsdóttir - viðskiptafræðingur
13. Kristján Valur Kristjánsson - rafvirki
14. Anna Hildur Guðmundsdóttir – formaður SÁÁ
15. Kristján Sigurólason - atvinnurekandi
16. Guðrún Karitas Garðarsdóttir - viðskiptafræðingur
17. Aðalgeir Axelsson - kaupmaður
18. Ólöf Inga Andrésdóttir – skólastjóri
19. Arnar Már Bjarnason – deildarstjóri forvarna- og frístundamála
20. Anna Fanney Stefánsdóttir - sjúkraliði
21. Víðir Benediktsson – skipstjóri
22. Oddur Helgi Halldórsson – blikksmíðameistari / iðnrekstrarfræðingur

 

