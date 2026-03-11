Lokasprettur í leiðsögunámi Símenntun Háskólans á Akureyri

Hluti af hópnum ásamt Ingibjörgu Elínu kennara í Jólagarðinum í desember 2025. Myndir SMHA
Nú styttist óðum í lok leiðsögunámsins hjá SMHA og nemendur farnir að hlakka til að útskrifast eftir krefjandi og lærdómsríkt nám. Aðeins ein staðlota er eftir og markar hún lokasprettinn áður en náminu lýkur formlega.

Í komandi staðlotu verður megináhersla á skyndihjálp, sem er lykilþáttur í fagmennsku leiðsögumanna, auk kynninga frá fjölbreyttum fyrirtækjum og stofnunum á svæðinu. Þar má nefna frumkvöðlastarf hjá Drift, græna orku og bætta auðlindanýtingu hjá Eimi, frárennslismál sveitarfélagsins og fræðslu um stjörnuhiminninn og norðurljós – svo eitthvað sé nefnt. Með þessum hætti fá nemendur dýpri innsýn í samfélagið, innviði og nýsköpun á svæðinu og styrkja skilning sinn á því hvernig ólíkir þættir móta upplifun ferðamanna.

Staðlotur skipta miklu máli í leiðsögunáminu. Þær gefa nemendum tækifæri til að kynnast stöðum og aðgengi í eigin persónu, æfa framkomu og miðlun á vettvangi og mynda sterk tengsl sín á milli. Ekki síður eru staðlotur mikilvægur vettvangur til að efla tengslanet við ferðaþjónustuna og aðra hagaðila.

Í desember- og janúarlotu var nærumhverfið í brennidepli. Nemendur heimsóttu kirkjur, söfn og fjölbreytt ferðaþjónustufyrirtæki í Eyjafirði þar sem saga, menning og starfsemi svæðisins voru skoðuð í samhengi við hlutverk leiðsögumannsins. Stemningin var góð, kennarar buðu upp á heitt súkkulaði og piparkökur í fallegu rjóðri í Eyjafjarðasveit og lá leiðin meðal annars á Minjasafnið í lok dags.

Kennarar buðu upp á heitt súkkulaði og piparkökur í fallegu rjóðri í Eyjafjarðarsveit.

Nú tekur við lokakafli námsins þar sem nemendur safna saman reynslu sinni og undirbúa næstu skref á starfsvettvangi leiðsögumanna – vel undirbúin, tengd greininni og með sterkan faglegan grunn.

Stutt er í að skráning opni fyrir næsta hóp í námið, en námið fer af stað í janúar 2027.

