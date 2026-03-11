Matreiðslunemar frá VMA á Spáni

11. mars, 2026 - 10:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Matreiðslunemarnir sex í ferðinni. Með þeim á myndinni eru Harpa Friðriksdóttir og Unnur Ása Atladót…
Matreiðslunemarnir sex í ferðinni. Með þeim á myndinni eru Harpa Friðriksdóttir og Unnur Ása Atladóttir. Mynd: Ari Hallgrímsson

Sex nemendur í 2. bekk í matreiðslunámi í VMA voru í síðustu viku í námsferð í verknámsskóla í Móstoles í útjaðri Madríd á Spáni. Ferðin var styrkt af Erasmus+ styrkjaáætlun ESB og einnig styrktu hana Klúbbur matreiðslumeistara á Norðurlandi og Kjarnafæði-Norðlenska. Með í för voru kennararnir Ari Hallgrímsson og Harpa Friðriksdóttir, Unnur Ása Atladóttir sviðsstjóri iðn- og starfsnáms í VMA og matreiðslumeistarinn Einar Gauti Helgason á Vitanum mathúsi á Akureyri.

Fyrir tæpu ári komu tveir gestakennarar frá þessum skóla í Móstoles í heimsókn í VMA og kynntu sér skólastarfiið og eitt og annað í íslenskri matarhefð. Þannig komust á góð tengsl við þennan skóla, sem ber heitið CIFP Simone Ortega Escuela de Hostelería y Turismo. Í skólanum er kennd matreiðsla og framreiðsla og einnig er þar ferðamálabraut.

Framangreind sendinefnd VMA flaug í beinu flugi frá Akureyri til London laugardaginn 28. febrúar sl. og kom heim aftur til Akureyrar með Eeasy Jet frá London sl. laugardag, 7. mars. Tvær nætur var gist í London, bæði á leiðinni til Madríd og á heimleiðinni.

Hópurinn flaug sem sagt frá London til Madríd 1. mars og daginn eftir lá leiðin í skólann í Móstoles þar sem gafst tækifæri til þess að kynnast einu og öðru í spænskri matargerð og brugðu VMA-nemar sér að sjálfsögðu í kokkagallana og tóku til hendinni. Skólinn var heimsóttur frá mánudegi til fimmtudags. Þar er m.a. starfrækt bakarí og þrjá daga í viku er matur seldur á kostnaðarverði. Það nýta sér m.a. eldri borgarar sem búa í nágrenni skólans.

Svo skemmtilega vildi til að á meðan á dvölinni stóð átti stórliðið Real Madríd heimaleik gegn Getafe á þeim fræga velli Santiago Bernabéu, sem tekur um áttatíu þúsund manns í sæti. Nokkrir knattspyrnuþyrstir úr hópnum brugðu sér á völlinn og urðu vitni að því að Real tapaði þessum heimaleik 0-1, sem fór að vonum miður vel í blóðþyrsta áhangendur Real. Einnig gafst hópnum tækifæri til þess að fara á einskonar leikhústónleika þar sem bresku hljómsveitinni Queen voru gerð skil í máli og tónum.

Ari Hallgrímsson brautarstjóri matvælabrautar VMA segir að almenn ánægja hafi verið með þessa ferð. Vel hafi verið tekið á móti hópnum og viðgjörningur allur hinn besti. Hann segir ánægjulegt að koma á samskiptum milli landa með þessum hætti og áfram verði VMA í góðu sambandi við þennan spænska skóla því í næsta mánuði sé von á tveimur kennurum af ferðamálabraut hans til Akureyrar.

 

vma.is sagði frá

