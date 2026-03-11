Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri endurnýjuð af Bureau Veritas

Flotkví Slippins Akureyri er eina flotkvíin á Íslandi með slíka vottun Mynd slippurinndng.is
Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.
Vottunin staðfestir að flotkvíin sé í góðu ástandi og tryggi örugga þjónustu fyrir skip sem tekin eru í kví. Hún styrkir jafnframt getu Slippins Akureyri til að þjónusta fjölbreyttan flota skipa, þar á meðal skip í eigu Íslendinga á borð við varðskip, ferjur og rannsóknarskip.
Endurnýjun klassavottunarinnar eykur einnig möguleika fyrirtækisins á að taka að sér verkefni fyrir erlenda aðila, þar sem vottun frá viðurkenndu flokkunarfélagi er mikilvæg forsenda fyrir því að skipaeigendur og rekstraraðilar geti treyst aðstöðu til viðhalds og viðgerða.
Flotkví Slippins Akureyri er eina flotkvíin á Íslandi með slíka vottun. Hún endurspeglar þann gæðastaðal sem fyrirtækið leggur áherslu á í starfsemi sinni og það traust sem flokkunarfélög bera til þeirrar fagmennsku sem þar fer fram.
Það var slippurinndng.is sem fyrst sagði frá