Svartar bækur leigja Laxdalshús næstu fjögur ár

Bæjarráð Akureyrar samþykkti á fundi sínum í morgun að fela forstöðumanni atvinnu og menningarmála að ganga til samninga við Svartar bækur varðandi leigu á Laxdalshúsi til næstu fjögurra ára.
Tilboð bárust frá Saga Travel, Serenu Pedana og eins og áður er getið Svörtum bókum. Laxdalshús sem er var byggt árið 1795 er elsta hús bæjarins,það var reist sem íbúðarhús en hefur á undanförnum árum gegnt ýmsum hlutverkum s.s veitingastaðar, skrifstofuhúsnæðis, sýningarrýmis og æfingaraðstöðu fyrir kammerkór.
Laxdalshús er 134 m2 og við það stendur 18 m2 bakhús.
Húsið er eins og gefur að skilja friðað.