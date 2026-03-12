Drift EA á Akureyri og Hraðið á Húsavík hefja samstarf til að efla frumkvöðla og nýjar hugmyndir

Hraðið – miðstöð nýsköpunar á Húsavík og Drift EA á Akureyri hafa hafið samstarf með það að markmiði að styrkja frumkvöðla samfélagið á Norðurlandi og skapa ný tækifæri fyrir hugmyndir og nýsköpun.
Samkomulagið felur meðal annars í sér samnýtingu á vinnuaðstöðu, þekkingu og tengslaneti, auk þess sem aðilarnir hyggjast standa saman að viðburðum og verkefnum fyrir frumkvöðla og fyrirtæki sem tilheyra samfélögum beggja aðila.
Frumkvöðlar fá aðgang að tveimur nýsköpunarumhverfum
Með samstarfinu geta frumkvöðlar og teymi tengd Drift EA og Hraðinu nýtt sér aðstöðu hvors annars til styttri dvalar, verkefnavinnu og tengslamyndunar. Þannig opnast ný tækifæri til að vinna, hitta annað nýsköpunarfólk og þróa hugmyndir bæði í Hraðinu á Húsavík og hjá Drift EA á Akureyri.
Markmiðið er að styrkja tengingar milli frumkvöðla, fyrirtækja og rannsakenda á svæðinu og skapa lifandi vettvang fyrir samstarf og þróun nýrra hugmynda.
Sjá mikil tækifæri í samstarfinu
„Við sjáum mikil tækifæri í þessu samstarfi við Hraðið,“ segir Kolfinna María Níelsdóttir, leiðtogi markaðs- og viðburðamála hjá Drift EA.
„Þau hafa verið að gera frábæra hluti undanfarin ár í að byggja upp öflugt nýsköpunarumhverfi í Norðurþingi og það er mjög spennandi að tengja það við samfélagið við Drift EA. Með því að vinna saman getum við styrkt tengsl frumkvöðla á Norðurlandi og skapað fleiri tækifæri fyrir hugmyndir og samstarf.“
Að sögn Kolfinnu getur samstarfið haft jákvæð áhrif á þróun nýsköpunar í landshlutanum með því að tengja saman öfluga aðila og skapa fleiri vettvanga fyrir frumkvöðla til að hittast, vinna og þróa hugmyndir.
Verkefnastjóri Hraðsins - miðstöðvar nýsköpunar segir mikilvægt fyrir starfsemi Hraðsins að tengjast Drift EA og því sterka frumkvöðlaumhverfi sem þar hefur þróast á Akureyri. „Með þessu samstarfi styrkjum við tengslanet frumkvöðla á Norðurlandi og opnum fleiri leiðir til að miðla þekkingu, reynslu og hugmyndum,“ segir Stefán Pétur.
Að hans sögn getur samstarfið jafnframt aukið sýnileika beggja aðila og skapað ný tækifæri til sameiginlegra verkefna. „Drift EA hefur byggt upp öflugt frumkvöðlasamfélag og með þessu samstarfi stækkum við og eflum nýsköpunarumhverfið enn frekar. Það skapar aukin tækifæri til vaxtar og verðmætasköpunar í landshlutanum,“.