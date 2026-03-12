Vilja nefnd til um betri dagþjónustu og uppbyggingu þjónustuíbúða fyrir eldra fólk

12. mars, 2026 - 09:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hér má sjá innigarð í svonefndum lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk.
Öldungaráð hefur skorað á Akureyrarbæ að hafa frumkvæði að því að stofna nefnd til að skipuleggja betri dagþjónustu og uppbyggingu þjónustuíbúða fyrir eldra fólk. Hallgrímur Gíslason fulltrúi EBAK kynnti tillögu á fundi öldrunarráðs nýverið. Auk fólks frá velferðarsviði og umhverfis- og mannvirkjasviði bæjarins þurfi að vera í nefndinni fulltrúar frá ríkinu og Heilsuvernd.

Fram kemur í bókun að gera þurfi ráð fyrir bæði dagþjálfunarrýmum og þjónusturýmum og að hægt væri að hefjast handa á svæðinu við Þursaholt .„því mögulega ætti að vera rými þar í fjölbýlishúsum sem þar eiga að rísa. Þau úrræði þurfa þá að vera tilbúin eigi síðar en hjúkrunarheimilið þar.“

Þá kemur fram að næsti áfangi þyrfti að vera hluti af lífsgæðakjarna vestan Hagahverfis .„Það er nauðsynlegt að hafist verði handa við að skipuleggja hann, sem allra fyrst. Vonandi verður þar heilsugæsla og hjúkrunarheimili auk fjölbreyttra búsetuvalkosta og annarrar þjónustu, sem tilheyrir alvöru kjarna.“

Þarf mikið átak á næstu árum

Þá nefnir öldungaráð að nauðsynlegt sé að huga að valkostum í heilbrigðisþjónustu og búsetu eldra fólks síðustu ævi árin. Ljóst sé að heildarfjöldi íbúa undir tvítugu á Akureyri muni fækka frekar en hitt á næstu árum og áratugum. Miðaldra fólki fjölgar hlutfallslega mjög lítið, en eldra fólki fjölgar hlutfallslega mikið.

„Það er því ljóst að á allra næstu árum þarf mikið átak til að fólk geti búið sem lengst heima og unnt verði að sinna ásættanlegri búsetu og heilbrigðisþjónustu fyrir þau sem eldri eru.“ Forvarnir séu nauðsynlegar og fellur hreyfing, sjúkraþjálfun og ýmis konar endurhæfing þar undir. Tækninni fleygi sífellt fram og geti nýst á ýmsan máta svo sem varðandi rafræna lyfjagjöf og rafrænar heimsóknir.

Hallgrímur Gíslason fulltrúi EBAK

Dýrasti valkosturinn

Hjúkrunarheimili séu dýrasti valkosturinn sem til er, þegar fólk hefur ekki lengur möguleika á að búa á sínu gamla heimili, en þau koma aldrei til með að halda í við fjölgun þjónustuþega. Því sé nauðsynlegt að fara þegar í stað að huga að öðrum valkostum að mati ráðsins.

Æskilegt er talið að það séu rými fyrir fimmfalt fleiri einstaklinga í dagþjálfun en hjúkrunarrými og að nauðsynlegt sé að geta veitt slíka þjónustu í a.m.k. þrjá til fjóra daga í viku. Bendir ráðið á að heilabilun verði sífellt algengari sjúkdómur og sú þróun ásamt öðrum sjúkdómum sé þess eðlis að álag á aðstandendur eykst mikið og getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir viðkomandi.

Þjónustuíbúðir nauðsynlegar

Það getur verið góð hvíld fyrir þá ef veikari einstaklingurinn kemst í virka dagþjálfun. Einnig er nauðsynlegt að halda inni möguleika á hvíldarinnlögnum, til að létta á aðstandendum og til að brúa bil vegna ferðalaga og fleiri atriða.“ Þjónustuíbúðir eru einnig nauðsynlegar til að minnka vöntunina. Okkur skilst að bygging slíkra íbúða séein af skyldum sveitarfélaga. Eðlilegt er að hjúkrunarheimili reki slíka þjónustu. Örfáar slíkar íbúðir eru hér á Akureyri, í raðhúsum sunnan við hjúkrunarheimilið Hlíð.“

