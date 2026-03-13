Besti bitinn vinsæll á Starfamessu. Fjölbreytt störf í sjávarútvegi kynnt.

Samherji kynnti starfsemi félagsins á Starfamessu sem haldin var í Háskólanum á Akureyri í gær, fimmtudaginn 12. mars.
Nemendum í 9. og 10. bekk grunnskóla Akureyrarbæjar og nágrennis var borðið á Starfamessu, þar sem um þrjátíu fyrirtæki og stofnanir kynntu starfsemi sína. Markmiðið með viðburðinum er að kynna fyrir nemendunum atvinnustarfsemi á Eyjafjarðarsvæðinu og þau tækifæri sem bíða þeirra í framtíðinni.
Þetta var í sjöunda sinn sem þessi viðburður er haldinn og hefur Samherji tekið þátt frá byrjun.
Biðröð eftir Besta bitanum
Að þessu sinni var Besti bitinn kynntur sérstaklega, þorskhnakkar frá Samherja sem settir voru á innanlandsmarkað á síðasta ári og hlotið hafa góðar viðtökur.
Theódór Sölvi Haraldsson matreiðslumaður hjá Samherja sá um að matreiða Besta bitann og myndaðist strax biðröð nemenda sem vildu gæða sér á þessari ljúffengu og næringarríku afurð.
Þá var drykkurinn sykurlaus Collab frá Ölgerðinni einnig kynntur. Collab inniheldur m.a. kollagen sem unnið er úr sjávarfangi. Róbóti sá um að afhenda gestum drykkinn og vakti hann verðskuldaða athygli.
„Heima hjá mér er stundum fiskur í matinn og mér finnst hann oftast fínn. Mér fannst þessi fiskréttur geggjaður,“ sagði einn gestanna.
Gestir spurðu margs um störf í sjávarútvegi
Spjallað um spennandi og fjölbreytt störf
Á bás Samherja var sömuleiðis starfsemi félagsins kynnt á stórum skjáum, auk þess sem starfsfólk Samherja svaraði margvíslegum spurningum gesta um þau mismunandi störf sem unnin eru innan félagsins og hvaða færni eða menntum þarf til.
Nemendum gafst því kærkomið tækifæri til að kynna sér fjölbreytt og spennandi störf og fá hugmyndir um menntunarmöguleika í framtíðinni.
Heimasíða Samherja sagði fyrst frá