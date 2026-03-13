Vitundarvakning eins og Mottumars skiptir miklu máli

„Það er alltaf mjög mikið um að vera hjá okkur í marsmánuði og við vel sýnileg. Við finnum vel fyrir aukinni aðsókn þegar Mottumars er í fullum gangi. Það sýnir að vitundarvakning af því tagi skiptir gríðarlega miklu máli,“ segir Marta Kristín Rósudóttir verkefnastjóri dagskrár og viðburða hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis.
Félagið hóf starfsemi á nýju ári með því að flytja sig um set í nýtt húsnæði, sem er á 3. hæð við Glerárgötu 24. „Félagið hefur verið að leita að nýju húsnæði í nokkur ár, en ekki fundið neitt nægilega hentugt. Það voru svo Oddfellowar sem svöruðu kallinu og við höfum komið okkur fyrir í rúmgóðu húsnæði á þeirra vegum. Við erum enn að koma okkur fyrir en húsnæðið er gott og það fer vel um okkur,“ segir hún.
Styrktar- og líknarsjóður Oddfellowreglunnar á Íslandi keypti efstu tvær hæðirnar í húsinu, en áður var endurskoðunarskrifstofan KPMG með starfsemi í húsnæðinu. Grófin Geðrækt mun svo síðar á árinu flytja sína starfsemi úr miðbænum og á 4. hæð hússins.
Kvöldið heppnaðist ótrúlega vel
Frábært framtíðarhúsnæði
„Við lítum auðvitað á þetta nýja húsnæði sem framtíðarhúsnæði fyrir félagið og hlökkum til að efla starfið enn frekar,“ segir Marta Kristín, en starfsemin er fjölbreytt. Í boði eru viðtöl, jafningastuðningshópar, Eirbergsþjónusta, regluleg fræðsla og námskeið af ýmsu tagi. Hjá félaginu starfa tveir ráðgjafar á vegum Krabbameinsfélags Íslands sem sinna ráðgjöf og stuðningi og eru viðtöl einstaklingum að kostnaðarlausu. Hún segir að aðsókn hafi aukist, æ fleiri leiti til félagsins einmitt nú þegar Mottumars stendur sem hæst. Það sýni að vitundarvakningin sem nú er í gangi veki athygli og skipti gríðarlegu máli.
Vitundarvakning eins og Mottumars gerir krabbameinsfélögin sýnilegri og skiptir því miklu máli.
„Vel heppnað kótilettukvöld
Árlegt kótilettukvöld félagsins var haldið í liðinni viku á Vitanum Mathúsi og var uppselt á viðburðinn. Um 130 manns mættu og nutu kvöldsins. Söfnun gekk vel, en alls söfnuðust um 470 þúsund krónur á kvöldinu og verða peningarnir nýttir til forvarnarverkefna síðar á árinu.
Snæfríður Ingadóttir var veislustjóri, Bjarni Braga tók lagið og happdrættið var á sínum stað. „Kvöldið heppnaðist ótrúlega vel og var mjög mikil ánægja með matinn enda geta kótilettur frá Kjarnafæði Norðlenska ekki klikkað,“ segir Marta Kristín. Hún segir félagið þakklátt öllum þeim fyrirtækjum sem styrkja viðburðinn en helstu styrktaraðilar eru: Vitinn Mathús, Kjarnafæði Norðlenska, Kaffibrennslan, Nathan, Grand þvottur.