Besta boð i bygginarrétt á tjaldstæðisreit kom frá JSP320 ehf Hafnarfirði

Þann 12. janúar sl. var auglýst eftir tilboði í byggingarrétt eftirfarandi lóða á svokölluðum tjaldsvæðisreit:
Byggðavegur 102-110: Lóð sem er 6.285 m² að stærð og gerir ráð fyrir fimm stakstæðum íbúðarhúsum á fjórum hæðum með sameiginlegum bílakjallara.
Hrafnagilsstræti 20/Þórunnarstræti 95-101: Lóð sem er 4.747 m² að stærð og gerir ráð fyrir fimm stakstæðum íbúðarhúsum á fjórum hæðum með sameiginlegum bílakjallara.
Þórunnarstræti 105: Lóð sem er 1.570 m² að stærð og gerir ráð fyrir einu stakstæðu íbúðarhúsi á þremur hæðum með 15-17 íbúðum. Miðað er við að í húsinu verði almennar íbúðir sem falla undir ákvæði um hlutdeildarlán eða að íbúðirnar verði seldar sem heild til óhagnaðardrifins félags.
Útboðinu lauk kl. 12:00 þann 12. mars 2026 en alls bárust tilboð frá fimm lögaðilum í byggingarréttinn. Hæstbjóðandi reyndist vera JSP320 ehf. með tilboð upp á kr. 902.000.000,-.
Niðurstöðu útboðsins má sjá hér að neðan: