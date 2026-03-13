Norðurorka hlýtur viðurkenningu fyrir góðan árangur í öryggis- og umhverfismálum

Árleg Forvarnaráðstefna VÍS var haldin í Hörpu fimmtudaginn 12. mars en á ráðstefnunni var fjallað um öryggismál og forvarnir fyrirtækja og stofnana frá öllum hliðum. Að þessu sinni var ráðstefnan tileinkuð umferðaröryggi og boðið uppá erindi, reynslusögur og innsýn í öflugt öryggisstarf fyrirtækja, auk umfjöllunar um þær áskoranir sem steðja að íslensku samfélagi á þessu sviði.
Á ráðstefnunni eru jafnan Forvarnaverðlaunin afhent til þeirra fyrirtækja sem þykja skara fram úr í öryggismálum og eru öðrum fyrirtækjum góð fyrirmynd. Horft er til sterkrar öryggismenningar og markvissrar vinnu við að efla öryggisvitund og öryggishegðun meðal starfsfólks.
Verðlaunað var í tveimur flokkum, þ.e. minni fyrirtæki (undir 100 starfsmenn) og stærri fyrirtæki. Norðurorka var eitt af þremur fyrirtækjum sem tilnefnd voru úr hópi fjölmargra fyrirtækja í fyrrnefnda flokknum og hlaut á ráðstefnunni viðurkenningu fyrir góðan árangur í öryggis- og umhverfismálum.
Heimasíða Norðurorku sagði frá