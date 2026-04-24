Þarfir eldri borgara í Akureyrarbæ í forgang

Eldri borgarar hafa lagt grunninn að því samfélagi sem við búum við í dag. Það er einföld sannfæring mín að við eigum að mæta þeim með virðingu, hlusta á reynslu þeirra og tryggja raunveruleg lífsgæði á efri árum. Við getum gert betur og það er mín skýra stefna að gera gott enn betra.
Sem nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri hef ég lagt ríka áherslu á áframhaldandi gott samtal við eldri borgara. Við höfum þegar stigið stór skref í því og munum halda áfram. Reglulegt eldri borgara kaffi er hluti af því. Fyrir mér skiptir þetta máli. Ég vil heyra beint frá fólkinu sjálfu, án milliliða, hvað gengur vel og hvað þarf að bæta. Þannig tökum við betri ákvarðanir.
Vinnum áfram að betri aðstöðu og öflugu félagslífi
Ég tel að við þurfum að gera meira þegar kemur að aðstöðu og félagslífi. Það á að vera sjálfsagt að eldri borgarar hafi aðgang að góðum og aðgengilegum rýmum þar sem hægt er að hittast, sækja fræðslu og taka þátt í virku samfélagi og öflugu félagsstarfi.
Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill styðja uppbyggingu slíkrar aðstöðu þar sem aðgengi er tryggt fyrir alla. Mikilvægt er að aðstæður útiloki ekki fólk frá þátttöku í samfélaginu.
Húsnæðismál og þjónusta sem virkar
Húsnæðismál vega þungt í umræðunni við eldri borgara. Við viljum sjá aukið framboð af fjölbreyttu húsnæði fyrir eldri borgara. Fólk á að hafa raunverulegt val og geta búið sjálfstætt sem lengst. Félag eldri borgara á Akureyri hefur framkvæmt húsnæðiskönnun meðal félagsmanna sinna og niðurstöður hennar má nýta til að móta markvissa stefnu um uppbyggingu húsnæðis og þjónustu fyrir eldri borgara. Við höfum fengið kynningu á verkefni ÍBA 55+ um uppbyggingu lífsgæðakjarna og viljum tryggja að uppbygging lífsgæðakjarna fari í framkvæmd þar sem þjónusta og búseta fara saman.
Á sama tíma þurfum við að tryggja úrræði fyrir þá sem þurfa meiri þjónustu. Við munum beita okkur fyrir því að hjúkrunarrýmum fjölgi, bæði til að létta álagi á Sjúkrahúsinu á Akureyri og tryggja að eldri borgarar fái viðeigandi þjónustu á réttum tíma. Það er grundvallaratriði að fólk geti elst með reisn og öryggi þegar þörfin eykst. Þá er gott skref að samstarf heimahjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og heimaþjónusta Akureyrarbæjar eflist með því að færa þjónustuna undir sama þak, en það skiptir máli að hægt sé að byggja upp öfluga þjónustu á einum stað.
Aðgengi óháð fjárhag
Við ætlum líka að leggja áfram meiri áherslu á heilsueflingu og virkni. Verkefnið Virk efri ár verður áfram í forgangi og við viljum gera þátttöku gjaldfrjálsa til að tryggja jafnt aðgengi og hvetja til aukinnar þátttöku. Áhersla okkar er að draga úr félagslegri einangrun, bæta heilsu og efla virkni íbúa á efri árum.Það er jafnframt mikilvægt fyrir okkur að gjaldtaka fyrir þjónustuna sé sanngjörn. Kostnaður við heimaþjónustu, heimsendan mat eða þjónustu í félagsaðstöðu á ekki að vera hindrun. Allar hækkanir verða að skoðast í því samhengi og við eigum að standa vörð um aðgengi óháð fjárhag.
Jafnframt höfum við lagt áherslu á að hrinda í framkvæmd tekjutengdum lýðheilsustyrk fyrir eldri borgara. Með honum viljum við tryggja að allir hafi raunhæfan aðgang að heilsueflandi tækifærum, óháð efnahag. Með þessum aðgerðum styðjum við við virkt og heilbrigt líf á efri árum.
Við hlustum og framkvæmum svo
Við í Sjálfstæðisflokknum stefnum á að halda fleiri eldri borgara kaffi fyrir kosningarnar í vor, með mismunandi áherslum að hverju sinni. Næsta kaffi verður á morgun, laugardaginn 25. apríl, klukkan 10 á kosningaskrifstofunni okkar að Furuvöllum 5. Þá ætlum við að halda samtalinu gangandi áfram yfir allt kjörtímabilið framundan. Fyrir mér snýst þetta um virðingu í verki. Að hlusta, bregðast við og byggja upp samfélag þar sem eldri borgarar finna að þeirra framlag skiptir máli.
Það er verkefni sem ég tek alvarlega. Fyrir enn betri Akureyrarbæ.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í bæjarstjórnarkosningum sem fara fram 16. maí næstkomandi.