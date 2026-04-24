Nýtt lag með Óskari Péturssyni

24. apríl, 2026 - 09:24 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Félagarnir Óskar Pétursson og Björgvin Þ. Valdimarsson eru að gefa út nýtt lag sem heitir „Það varst þú“ en þetta er nýjasta lag Björgvins og textinn er einnig eftir hann .

 

Óskar og Björgvin Þ. hafa unnið mikið saman í gegnum tíðina en á fyrsta diski Björgvins söng Óskar m.a. lögin Undir Dalanna sól, Kveðju heimanað og Mátt söngsins, auk lagsins Stúlkan mín sem Álftagerðisbræður sungu.  Frá þessu segir í tilkynningu frá útgefnendum.

Síðan gáfu þeir félagar út diskinn Allt sem ég er, árið 2009 en á þeim diski var Óskar aðalsöngvari. Á diskinum sungu þrír gestasöngvarar m.a. Björgvin Halldórsson en hann og Óskar sungu saman titillag disksins.

Texti nýja lagsins „Það varst þú“ fjallar fyrst og fremst um þakklæti til þess fólks sem maður gengur með í gegnum lífið og þær minningar sem tengjast því. Óskar syngur lagið af sinni alkunnu snilld enda með afbrigðum músíkalskur maður en bakraddir syngur söngkonan Helga Margrét Clarke en hún er einnig ættuð að norðan.

Hægt er að hlusta á nýja lagið á Spotify og einnig að sjá myndband með laginu á Youtube.

Smelltu á slóðina hér fyrir neðan til að njóta

https://www.youtube.com/watch?v=q-zoc-Ig1SU

Til baka

Nýjast

    Það er fátt sem gerir mig jafn gargandi pirraða og að fara í matvöruverslun á Íslandi að kaupa grænmeti. Ég tek sérstaklega eftir þessu núna, verandi nýkomin heim frá útlöndum þar sem úrvalið og gæðin eru slík að ég hefði auðveldlega getað gerst grænmetisæta. Allt svo ferskt og gott.

    Fjárhagsstaða félagsfólks í Framsýn er umtalsvert betri á öllum mælikvörðum en staða annars launafólks innan heildarsamtakanna ASÍ og BSRB. Þetta leiðir ný könnun Vörðu -Rannsónarstofnunar vinnumarkaðarins í ljós. Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu kynnti helstu niðurstöður könnunarinna á opnum fundi hjá Framsýn nýverið en félagið óskaði eftir að staða félagsmanna yrði greind sérstaklega.

    Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag. Þar var meðal annars kunngjört að bæjarlistamaður Akureyrar 2026 er Vilhjálmur B. Bragason, leikari, tónlistarmaður og höfundur. Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða tónlist, leiklist, leikstjórn, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.

    Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun.

    Hafnasamlag Norðurlands og norska fyrirtækið PLUG hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf við uppsetningu rafmagnstenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. PLUG hefur mikla reynslu af uppsetningu slíks búnaðar, meðal annars í Noregi og annars staðar.  

    Lóa er komin með sumarið í Skúlagarð

    List- og verkgreinakennsla í grunnskólum Akureyrarbæjar er alls konar. Það getur verið styrkleiki að hafa fjölbreytni en í þessu tilfelli er frekar um að ræða viðbragð við vöntun á hæfum kennurum, bágri aðstöðu eða hreinlega fjárskorti. Aðstöðumunur milli skóla er mjög mikill, allt frá endurnýjaðri, mjög góðri aðstöðu til ófremdarástands eða jafnvel engrar aðstöðu. Hér er ekki gætt að jafnræði og rétti nemenda til náms.

    Í störfum okkar innan skólakerfisins á Akureyri sjáum við það daglega að kerfin okkar eru ekki að tala nógu vel saman. Þegar börn með fjölþættan vanda eiga í hlut mæta þau oftar hindrunum en tengingum milli kerfa. Ungmenni sem þurfa á félagslegum stuðningi að halda standa gjarnan frammi fyrir löngum biðtíma eftir aðstoð og þegar foreldrar leita leiða til að fá stuðning eru svörin oft óskýr eða takmörkuð.
Sjá meira