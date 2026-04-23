Frístundastyrkur fyrir eldri borgara

23. apríl, 2026 - 12:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á þessu ári nemur fullur styrkur 60.000 krónum en hálfur styrkur 30.000 krónum
Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun, en frá þessu segir á heimasíðu Akureyrar.

Styrkurinn er ætlaður tekjulægri einstaklingum 67 ára og eldri sem eiga lögheimili í Akureyrarbæ.

Frístundastyrkinn má nýta til að greiða fyrir námskeið, æfingar eða aðgang að skipulögðu frístundastarfi. Ekki er heimilt að nota styrkinn til kaupa á búnaði, vörum, gjafabréfum eða annarri þjónustu.

Á árinu 2026 nemur fullur styrkur 60.000 krónum en hálfur styrkur 30.000 krónum. Nánar hér.

 

Nýjast

    Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun.

  • Viljayfirlýsing um rafvæðingu skemmtiferðaskipa á Akureyri

    • 23.04.2026
    Hafnasamlag Norðurlands og norska fyrirtækið PLUG hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf við uppsetningu rafmagnstenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. PLUG hefur mikla reynslu af uppsetningu slíks búnaðar, meðal annars í Noregi og annars staðar.  

  • Vöfflur og bókagerð í Skúlagarði í dag

    • 23.04.2026
    Lóa er komin með sumarið í Skúlagarð

  • Verk að vinna

    • 23.04.2026
    List- og verkgreinakennsla í grunnskólum Akureyrarbæjar er alls konar. Það getur verið styrkleiki að hafa fjölbreytni en í þessu tilfelli er frekar um að ræða viðbragð við vöntun á hæfum kennurum, bágri aðstöðu eða hreinlega fjárskorti. Aðstöðumunur milli skóla er mjög mikill, allt frá endurnýjaðri, mjög góðri aðstöðu til ófremdarástands eða jafnvel engrar aðstöðu. Hér er ekki gætt að jafnræði og rétti nemenda til náms.

  • Börnin okkar kalla - hver er að hlusta?

    • 22.04.2026
    Í störfum okkar innan skólakerfisins á Akureyri sjáum við það daglega að kerfin okkar eru ekki að tala nógu vel saman. Þegar börn með fjölþættan vanda eiga í hlut mæta þau oftar hindrunum en tengingum milli kerfa. Ungmenni sem þurfa á félagslegum stuðningi að halda standa gjarnan frammi fyrir löngum biðtíma eftir aðstoð og þegar foreldrar leita leiða til að fá stuðning eru svörin oft óskýr eða takmörkuð.

  • Einföldum kerfið og lækkum leikskólagjöld

    • 22.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnakosningarnar 2022 lofaði L-listinn 6 gjaldfrjálsum klukkustundum á dag og stóð við loforðið. Á yfirstandandi kjörtímabili var jafnframt ráðist í byggingu á nýjum 8 deilda leikskóla, Hagasteini og hefja fyrstu börnin leikskólagöngu sína þar í haust.

  • Hollvinir færa sjúkrahúsinu lyfjadælur

    • 22.04.2026
    Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri hafa nýverið afhent sjúkrahúsinu tíu svokallaðar CADD-lyfjadælur.

  • Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld

    • 22.04.2026
    Andrésar Andarleikarnir  verða settir í fimmtugasta sinn kvöld. Meira er lagt í leikana í tilefni merkra tímamóta, sýning verður í Höllinni á laugardag, ný keppnisgrein er tekin upp á leikunum í ár og keppendur hafa aldrei verið fleiri. Til að sinna þeim margvíslegu verkefnum sem leysa þar á meðan á leikunum stendur standa um 150 sjálfboðaliðar vaktina. Gert er ráð fyrir að gestir á Akureyri í tengslum við leikana verði um eða yfir 4 þúsund. Leikarnir fara fram dagana 22. til 25 apríl.

  • Útgáfuhóf á Sigurhæðum Hamingja og Prestur fer á stefnumót

    • 22.04.2026
    Verk eftir Hildi Eir Bolladóttur og Mars Baldurs eru komin út í Pastel ritröð á vegum Flóru menningarhúss í Sigurhæðum á Akureyri. Útgáfuhóf verður af því tilefni á morgun, Sumardaginn fyrsta.
