Frístundastyrkur fyrir eldri borgara

Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun, en frá þessu segir á heimasíðu Akureyrar.
Styrkurinn er ætlaður tekjulægri einstaklingum 67 ára og eldri sem eiga lögheimili í Akureyrarbæ.
Frístundastyrkinn má nýta til að greiða fyrir námskeið, æfingar eða aðgang að skipulögðu frístundastarfi. Ekki er heimilt að nota styrkinn til kaupa á búnaði, vörum, gjafabréfum eða annarri þjónustu.
Á árinu 2026 nemur fullur styrkur 60.000 krónum en hálfur styrkur 30.000 krónum. Nánar hér.