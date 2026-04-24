Félagsfólk Framsýnar með sterkari fjárhagsstöðu en launafólk almennt

24. apríl, 2026 - 09:48 Margrét Þóra Þórsdóttir
Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu kynnti helstu niðurstöður könnunarinna á opnum fundi hjá Framsýn nýverið. Myndir Framsýn

Fjárhagsstaða félagsfólks í Framsýn er umtalsvert betri á öllum mælikvörðum en staða annars launafólks innan heildarsamtakanna ASÍ og BSRB. Þetta leiðir ný könnun Vörðu -Rannsónarstofnunar vinnumarkaðarins í ljós. Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu kynnti helstu niðurstöður könnunarinna á opnum fundi hjá Framsýn nýverið en félagið óskaði eftir að staða félagsmanna yrði greind sérstaklega.

Meginniðurstaðan er sú að hærra hlutfall Framsýnarfélaga á auðveldara með að láta enda ná saman og býr við meira öryggi þegar kemur að óvæntum útgjöldum.

Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar segir vissulega gleðilegt að staða félagsmanna Framsýnar sé almennt betri en meðal annarra stéttarfélaga. Hins vegar sé það aldrei líðandi að menn búi við skort, ekki síst láglaunafólk. Könnun sem þessi, sem sýni stöðuna, sé gott verkfæri til að bregðast við því.

Sparnaður og minni skortur

Samkvæmt könnuninni geta 74% félagsfólks Framsýnar mætt óvæntum 100 þúsund króna útgjöldum án þess að stofna til skuldar, á meðan hlutfallið er 61% hjá öðru launafólki innan ASÍ og BSRB. Þá segjast 76% Framsýnarfólks eiga fremur auðvelt með að ná endum saman, samanborið við 70% á landsvísu innan stéttarfélaga.

 

 

Þegar litið er til félagslegra og efnislegra gæða – svo sem getu til að skipta út slitnum húsgögnum, greiða reikninga á eindaga eða fara í frí kemur einnig fram skýr munur. Um 12% félaga í Framsýn kveðst búa við skort á félags- og efnahagslegum gæðum, en til samanburðar er hlutfallið 23% hjá launafólki innan heildarsamtakanna.

Betri staða á öllum sviðum

Aðalsteinn segir niðurstöðurnar gefa til kynna að félagsfólk Framsýnar standi traustari fótum en félagar í mörgum öðrum stéttarfélögum. Lægra hlutfall meti sem dæmi kostnað vegna húsnæðis, matar og samgangna sem þunga byrði og hærra hlutfall býr í eigin húsnæði. „Það eru vissulega til staðar áskoranir hjá okkar fólki, en það kemur þó greinilega fram að lægra hlutfall Framsýnarfólks býr við bága fjárhagsstöðu en gengur og gerist á almennum vinnumarkaði hjá ASÍ og BSRB.“

Til baka

Nýjast

    Það er fátt sem gerir mig jafn gargandi pirraða og að fara í matvöruverslun á Íslandi að kaupa grænmeti. Ég tek sérstaklega eftir þessu núna, verandi nýkomin heim frá útlöndum þar sem úrvalið og gæðin eru slík að ég hefði auðveldlega getað gerst grænmetisæta. Allt svo ferskt og gott.

    Félagarnir Óskar Pétursson og Björgvin Þ. Valdimarsson eru að gefa út nýtt lag sem heitir „Það varst þú“ en þetta er nýjasta lag Björgvins og textinn er einnig eftir hann .

    Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag. Þar var meðal annars kunngjört að bæjarlistamaður Akureyrar 2026 er Vilhjálmur B. Bragason, leikari, tónlistarmaður og höfundur. Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða tónlist, leiklist, leikstjórn, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.

    Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun.

    Hafnasamlag Norðurlands og norska fyrirtækið PLUG hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf við uppsetningu rafmagnstenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. PLUG hefur mikla reynslu af uppsetningu slíks búnaðar, meðal annars í Noregi og annars staðar.  

    Lóa er komin með sumarið í Skúlagarð

    List- og verkgreinakennsla í grunnskólum Akureyrarbæjar er alls konar. Það getur verið styrkleiki að hafa fjölbreytni en í þessu tilfelli er frekar um að ræða viðbragð við vöntun á hæfum kennurum, bágri aðstöðu eða hreinlega fjárskorti. Aðstöðumunur milli skóla er mjög mikill, allt frá endurnýjaðri, mjög góðri aðstöðu til ófremdarástands eða jafnvel engrar aðstöðu. Hér er ekki gætt að jafnræði og rétti nemenda til náms.

    Í störfum okkar innan skólakerfisins á Akureyri sjáum við það daglega að kerfin okkar eru ekki að tala nógu vel saman. Þegar börn með fjölþættan vanda eiga í hlut mæta þau oftar hindrunum en tengingum milli kerfa. Ungmenni sem þurfa á félagslegum stuðningi að halda standa gjarnan frammi fyrir löngum biðtíma eftir aðstoð og þegar foreldrar leita leiða til að fá stuðning eru svörin oft óskýr eða takmörkuð.
Sjá meira