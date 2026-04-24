Félagsfólk Framsýnar með sterkari fjárhagsstöðu en launafólk almennt

Fjárhagsstaða félagsfólks í Framsýn er umtalsvert betri á öllum mælikvörðum en staða annars launafólks innan heildarsamtakanna ASÍ og BSRB. Þetta leiðir ný könnun Vörðu -Rannsónarstofnunar vinnumarkaðarins í ljós. Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu kynnti helstu niðurstöður könnunarinna á opnum fundi hjá Framsýn nýverið en félagið óskaði eftir að staða félagsmanna yrði greind sérstaklega.
Meginniðurstaðan er sú að hærra hlutfall Framsýnarfélaga á auðveldara með að láta enda ná saman og býr við meira öryggi þegar kemur að óvæntum útgjöldum.
Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar segir vissulega gleðilegt að staða félagsmanna Framsýnar sé almennt betri en meðal annarra stéttarfélaga. Hins vegar sé það aldrei líðandi að menn búi við skort, ekki síst láglaunafólk. Könnun sem þessi, sem sýni stöðuna, sé gott verkfæri til að bregðast við því.
Sparnaður og minni skortur
Samkvæmt könnuninni geta 74% félagsfólks Framsýnar mætt óvæntum 100 þúsund króna útgjöldum án þess að stofna til skuldar, á meðan hlutfallið er 61% hjá öðru launafólki innan ASÍ og BSRB. Þá segjast 76% Framsýnarfólks eiga fremur auðvelt með að ná endum saman, samanborið við 70% á landsvísu innan stéttarfélaga.
Þegar litið er til félagslegra og efnislegra gæða – svo sem getu til að skipta út slitnum húsgögnum, greiða reikninga á eindaga eða fara í frí kemur einnig fram skýr munur. Um 12% félaga í Framsýn kveðst búa við skort á félags- og efnahagslegum gæðum, en til samanburðar er hlutfallið 23% hjá launafólki innan heildarsamtakanna.
Betri staða á öllum sviðum
Aðalsteinn segir niðurstöðurnar gefa til kynna að félagsfólk Framsýnar standi traustari fótum en félagar í mörgum öðrum stéttarfélögum. Lægra hlutfall meti sem dæmi kostnað vegna húsnæðis, matar og samgangna sem þunga byrði og hærra hlutfall býr í eigin húsnæði. „Það eru vissulega til staðar áskoranir hjá okkar fólki, en það kemur þó greinilega fram að lægra hlutfall Framsýnarfólks býr við bága fjárhagsstöðu en gengur og gerist á almennum vinnumarkaði hjá ASÍ og BSRB.“