Vorkoma Akureyrarbæjar Vilhjálmur B. Bragason er bæjarlistamaður Akureyrar 2026

23. apríl, 2026 - 20:03 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag Mynd akureyri.is
Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag

Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag. Þar var meðal annars kunngjört að bæjarlistamaður Akureyrar 2026 er Vilhjálmur B. Bragason, leikari, tónlistarmaður og höfundur. Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða tónlist, leiklist, leikstjórn, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.

Heiðursviðurkenningu Menningarsjóðs Akureyrarbæjar 2026 hlýtur Kristín Aðalsteinsdóttir fyrir mikilsvert framlag sitt til menningar og mennta á Akureyri og ekki síst fyrir skráningu og varðveislu á menningararfi Akureyrar og Norðurlands.

Sumarlistamaður Akureyrar 2026 er Mahaut Ingiríður Matharel, ungur hörpuleikari sem á framtíðina svo sannarlega fyrir sér.

Byggingarlistarverðlaun Akureyrarbæjar hlutu feðgarnir og arkitektarnir Geirharður Þorsteinsson, heitinn, og Þorsteinn Geirharðsson fyrir Verkmenntaskólann á Akureyri. Rík næmni fyrir fegurð einfaldleikans og skilningi fyrir formun hússins undir starfsemi verk- og bóknáms eru meginrök faghóps fyrir vali á arkitektunum sem handhöfum byggingarlistaverðlauna Akureyrarbæjar fyrir árið 2026.

Mannréttindaviðurkenningum Akureyrarbæjar er ætlað að auka sýnileika þeirra verkefna sem lúta að velferð innan samfélagsins og veita þakkir fyrir framlag í þágu þess. Viðurkenningu í flokki félagasamtaka hlýtur almannaheillafélagið Vonarbrú fyrir mannúðarstarf á Gasa.

Viðurkenningu í flokki einstaklinga hlýtur Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir. Sæunni var veitt viðurkenning fyrir störf sín í þágu samfélagsins. Þau störf lúta að óeigingjörnu sjálfboðaliðastarfi í þágu þeirra sem aðstoðar þurfa vegna aðstæðna sinna og stuðla þannig að velferð einstaklinga og fjölskyldna.

Frá þessu var first sagt á vef Akureyrarbæjar

  • Vorkoma Akureyrarbæjar Vilhjálmur B. Bragason er bæjarlistamaður Akureyrar 2026

    • 23.04.2026
    Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag. Þar var meðal annars kunngjört að bæjarlistamaður Akureyrar 2026 er Vilhjálmur B. Bragason, leikari, tónlistarmaður og höfundur. Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða tónlist, leiklist, leikstjórn, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.

  Frístundastyrkur fyrir eldri borgara

    • 23.04.2026
    Akureyrarbær hefur ákveðið að innleiða nýjan tekjutengdan frístundastyrk fyrir eldri borgara með það að markmiði að efla þátttöku þeirra í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun.

  Viljayfirlýsing um rafvæðingu skemmtiferðaskipa á Akureyri

    • 23.04.2026
    Hafnasamlag Norðurlands og norska fyrirtækið PLUG hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf við uppsetningu rafmagnstenginga fyrir skemmtiferðaskip á Akureyri. PLUG hefur mikla reynslu af uppsetningu slíks búnaðar, meðal annars í Noregi og annars staðar.  

  Vöfflur og bókagerð í Skúlagarði í dag

    • 23.04.2026
    Lóa er komin með sumarið í Skúlagarð

  Verk að vinna

    • 23.04.2026
    List- og verkgreinakennsla í grunnskólum Akureyrarbæjar er alls konar. Það getur verið styrkleiki að hafa fjölbreytni en í þessu tilfelli er frekar um að ræða viðbragð við vöntun á hæfum kennurum, bágri aðstöðu eða hreinlega fjárskorti. Aðstöðumunur milli skóla er mjög mikill, allt frá endurnýjaðri, mjög góðri aðstöðu til ófremdarástands eða jafnvel engrar aðstöðu. Hér er ekki gætt að jafnræði og rétti nemenda til náms.

  Börnin okkar kalla - hver er að hlusta?

    • 22.04.2026
    Í störfum okkar innan skólakerfisins á Akureyri sjáum við það daglega að kerfin okkar eru ekki að tala nógu vel saman. Þegar börn með fjölþættan vanda eiga í hlut mæta þau oftar hindrunum en tengingum milli kerfa. Ungmenni sem þurfa á félagslegum stuðningi að halda standa gjarnan frammi fyrir löngum biðtíma eftir aðstoð og þegar foreldrar leita leiða til að fá stuðning eru svörin oft óskýr eða takmörkuð.

  Einföldum kerfið og lækkum leikskólagjöld

    • 22.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnakosningarnar 2022 lofaði L-listinn 6 gjaldfrjálsum klukkustundum á dag og stóð við loforðið. Á yfirstandandi kjörtímabili var jafnframt ráðist í byggingu á nýjum 8 deilda leikskóla, Hagasteini og hefja fyrstu börnin leikskólagöngu sína þar í haust.

  Hollvinir færa sjúkrahúsinu lyfjadælur

    • 22.04.2026
    Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri hafa nýverið afhent sjúkrahúsinu tíu svokallaðar CADD-lyfjadælur.

  Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld

    • 22.04.2026
    Andrésar Andarleikarnir  verða settir í fimmtugasta sinn kvöld. Meira er lagt í leikana í tilefni merkra tímamóta, sýning verður í Höllinni á laugardag, ný keppnisgrein er tekin upp á leikunum í ár og keppendur hafa aldrei verið fleiri. Til að sinna þeim margvíslegu verkefnum sem leysa þar á meðan á leikunum stendur standa um 150 sjálfboðaliðar vaktina. Gert er ráð fyrir að gestir á Akureyri í tengslum við leikana verði um eða yfir 4 þúsund. Leikarnir fara fram dagana 22. til 25 apríl.
