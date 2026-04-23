Vorkoma Akureyrarbæjar Vilhjálmur B. Bragason er bæjarlistamaður Akureyrar 2026

Vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag. Þar var meðal annars kunngjört að bæjarlistamaður Akureyrar 2026 er Vilhjálmur B. Bragason, leikari, tónlistarmaður og höfundur. Á hátt í 20 ára ferli hefur Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um er að ræða tónlist, leiklist, leikstjórn, handritagerð eða þýðingar og hefur hann sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.
Heiðursviðurkenningu Menningarsjóðs Akureyrarbæjar 2026 hlýtur Kristín Aðalsteinsdóttir fyrir mikilsvert framlag sitt til menningar og mennta á Akureyri og ekki síst fyrir skráningu og varðveislu á menningararfi Akureyrar og Norðurlands.
Sumarlistamaður Akureyrar 2026 er Mahaut Ingiríður Matharel, ungur hörpuleikari sem á framtíðina svo sannarlega fyrir sér.
Byggingarlistarverðlaun Akureyrarbæjar hlutu feðgarnir og arkitektarnir Geirharður Þorsteinsson, heitinn, og Þorsteinn Geirharðsson fyrir Verkmenntaskólann á Akureyri. Rík næmni fyrir fegurð einfaldleikans og skilningi fyrir formun hússins undir starfsemi verk- og bóknáms eru meginrök faghóps fyrir vali á arkitektunum sem handhöfum byggingarlistaverðlauna Akureyrarbæjar fyrir árið 2026.
Mannréttindaviðurkenningum Akureyrarbæjar er ætlað að auka sýnileika þeirra verkefna sem lúta að velferð innan samfélagsins og veita þakkir fyrir framlag í þágu þess. Viðurkenningu í flokki félagasamtaka hlýtur almannaheillafélagið Vonarbrú fyrir mannúðarstarf á Gasa.
Viðurkenningu í flokki einstaklinga hlýtur Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir. Sæunni var veitt viðurkenning fyrir störf sín í þágu samfélagsins. Þau störf lúta að óeigingjörnu sjálfboðaliðastarfi í þágu þeirra sem aðstoðar þurfa vegna aðstæðna sinna og stuðla þannig að velferð einstaklinga og fjölskyldna.
