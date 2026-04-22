Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld

22. apríl, 2026 - 12:02 Margrét Þóra Þórsdóttir
Andrésar Andarleikarnir eru stærsti einstaki vetraríþróttaviðburður sem efnt er til hér á landi
Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld. Meira er lagt í leikana í tilefni merkra tímamóta, sýning verður í Höllinni á laugardag, ný keppnisgrein er tekin upp á leikunum í ár og keppendur hafa aldrei verið fleiri. Til að sinna þeim margvíslegu verkefnum sem leysa þar á meðan á leikunum stendur standa um 150 sjálfboðaliðar vaktina. Gert er ráð fyrir að gestir á Akureyri í tengslum við leikana verði um eða yfir 4 þúsund. Leikarnir fara fram dagana 22. til 25 apríl.

„Þetta veður algjör skíðaveisla sem virkilega gaman er að upplifa. Við höfum unnið að undirbúningi frá því í fyrrahaust og því einkar ánægjulegt að uppskera nú í þessu dásamlega veðri. Það eru kjöraðstæður í Hlíðarfjalli og má segja að þær hafi sjaldan í vetur verið jafngóðar og nú enda kyngdi niður snjó í lok mars og byrjun apríl sem gerir að verkum að allt er upp á tíu,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar Andarnefndar. Hann hefur staðið í brúnni undanfarin 12 ár en er sjálfur gamall keppandi á Andrésarleikum frá því á árum áður

Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar Andarnefndar til vinstri.

Metið frá í fyrra slegið

Andrésar Andarleikarnir eru stærsti einstaki vetraríþróttaviðburður sem efnt er til hér á landi. Skráðir keppendur á leikunum nú eru 1084 og hafi aldrei verið fleiri. Í fyrra var einnig sett met í fjölda þátttakenda en þá tóku 930 keppendur þátt. „Það er greinilega mikill áhugi fyrir leikunum í ár. Skíðaíþróttin er vaxandi grein og mikið fjölskyldusport. Áhugi fólks almennt á útiveru hefur einnig aukist, en það skiptir líka máli að leikarnir eiga hálfrar aldar afmæli og mikið um að vera í kringum það svo skíðakrakkarnir vilja vera með,“ segir hann.

Þátttakendur kom frá 17 félögum víða af landinu auk þess sem gestir frá Geilo í Noregi mæta á svæðið. Keppt er í fjórum greinum, alpagreinum, á snjóbrettum, skíðagöngu og skíðaskotfimi.

Skíðaskotfimi í fyrsta sinn

Keppt er í skíðaskotfimi að þessu sinni og er það ný grein á leikunum. Alls hafa yfir 50 krakkar skráð sig til leiks en margir hafa gaman af að horfa á skíðaskotfimi sem er vaxandi grein í heimi skíðaíþróttanna. Skíðaskotfimi var kynnt til leiks á leikunum í fyrra, allir sem áhuga höfðu fengu að spreyta sig að skjóta með laiser riffli á þar til gerð skotmörk og vakti það lukku. „Við erum spennt fyrir að víkka skíðaíþróttina út og taka inn nýjar greinar. Brettin komu inn sem keppnisgrein árið 2012 sem dæmi og fer keppendum fjölgandi með árunum.“

Stóð til að halda leikana í eitt skipti

Fjalar segir að þegar blásið var til fyrstu Andrésar Andarleikanna í Hlíðarfjalli fyrir 50 árum hafi ekki við uppi önnur áform en að halda þá í þetta eina sinni. Þeir voru teknir upp norðan heiða að norskri fyrirmynd. Keppendur voru 87 talsins og flestir frá Akureyri og þéttbýlisstöðum á norðanverðu landinu. „Leikarnir tókust mjög vel og með þá var mikil ánægja, þannig að ákveðið var að halda þá aftur næst ár og við þekkjum söguna, þeir eru haldnir árlega og hafa vaxið mjög að umfangi með hverju árinu,“ segir Fjalar

Sjálfboðaliðar mikilvægir

Um 150 sjálfboðaliðar leggja hönd á plóginn svo allt gangi smurt fyrir sig og segir Fjalar að aldrei hafi verið vandamál að manna vaktir sjálfboðaliða. „Það þykir mörgum gaman að vera með og sækjast eftir því að leggja fram sína krafta. Það er einstaklega ánægjulegt, því án sjálfboðaliðanna væri ekki hægt að halda svo stórt og veglegt skíðamót,“ segir hann.

Vegleg sýning verður í Íþróttahöllinni á laugardag þar sem saga leikanna er rifjuð upp m.a. með stórri myndasýningu og munum sem tengjast leikunum. Sýning er opin á laugardag frá kl. 13 til 14.30.

Fjalar segir að búist sé við um 4 þúsund manns til Akureyrar í tengslum við leikana. Allt gistirými sé löngu upp pantað í bænum og næsta nágrenni. „Það má búast við að keppendur og þeir sem þeim fylgja setji líflegan svip á bæinn, þetta verður mikið fjör.“

