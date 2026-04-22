Einföldum kerfið og lækkum leikskólagjöld

22. apríl, 2026 - 14:37 Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir
Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir, , kennari, skipar 6. sæti L-listans fyrir bæjarstjórnarkosningar í vor. …
Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir, , kennari, skipar 6. sæti L-listans fyrir bæjarstjórnarkosningar í vor.

Fyrir sveitarstjórnakosningarnar 2022 lofaði L-listinn 6 gjaldfrjálsum klukkustundum á dag og stóð við loforðið. Á yfirstandandi kjörtímabili var jafnframt ráðist í byggingu á nýjum 8 deilda leikskóla, Hagasteini og hefja fyrstu börnin leikskólagöngu sína þar í haust.

Margir hafa kallað eftir því að gera leikskóla bæjarins gjaldfrjálsa. Sú umræða er skiljanleg og vilji er til staðar að létta undir með barnafjölskyldum. Um leið verðum við að horfa raunsætt á stöðuna eins og hún er í dag.

Við í L-listanum viljum efla þjónustuna með því að taka börn inn í leikskólana tvisvar á ári, bjóða upp á sveigjanlegri tíma, einfalda greiðslukerfið og lækka leikskólagjöld. Auk þess að setja eitt gjald fyrir skráningardaga, óháð því hversu mörg börn á heimilinu nýta þjónustu leikskóla eða frístundar.

Breyting á kennsluréttindum var lögfest árið 2019 með sameinuðu leyfisbréfi sem heimilar kennslu á öllum skólastigum, frá leikskóla til framhaldsskóla. Þetta hefur aukið hreyfanleika kennara í starfi, þó sérhæfing ráði enn miklu um starfsvettvang. Afleiðingin er aukin samkeppni skólanna um sama fagfólk, þar sem leikskólar standa veikastir. Auk þess sem við stöndum einnig frammi fyrir samkeppni við nágrannasveitarfélög sem sækja í sama mannauð.

Í leikskólum bæjarins er um 40% starfsfólks á gólfi fagmenntaðir leikskólakennarar. Það hljómar mjög lág tala, þó er það hærra hlutfall en víðast hvar annars staðar á landinu. Þróunin er engu að síður áhyggjuefni því stutt er síðan hlutfallið var um helmingi hærra en það er í dag. Við erum því að kæla niður kerfið og finna leiðir í samráði við stjórnendur og fagfólk til að sporna við frekara brottfalli úr stéttinni. Ein leiðin er að veita börnum fagmenntaðs starfsfólks í leikskólum bæjarins forgang að leikskólaplássi eins og þekkist í öðrum sveitarfélögum. Slík aðgerð gæti stutt við starfsfólk og styrkt aðdráttarafl sveitarfélagsins sem vinnustaðar.

Við verðum að horfast í augu við að leikskólarnir standa og falla með fólkinu sem þar starfar. Á bak við hvern leikskóla eru kennarar og starfsfólk sem sinna einni af mikilvægustu þjónustu samfélagsins. Forgangsverkefnið hlýtur því að vera að tryggja fulla mönnun, fjölga fagmenntuðum kennurum og styrkja vinnuumhverfi, stöðugleika og gæði þjónustunnar.

Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir, kennari, skipar 6. sæti L-listans fyrir bæjarstjórnarkosningar í vor.

  • Einföldum kerfið og lækkum leikskólagjöld

    • 22.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnakosningarnar 2022 lofaði L-listinn 6 gjaldfrjálsum klukkustundum á dag og stóð við loforðið. Á yfirstandandi kjörtímabili var jafnframt ráðist í byggingu á nýjum 8 deilda leikskóla, Hagasteini og hefja fyrstu börnin leikskólagöngu sína þar í haust.

    Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri hafa nýverið afhent sjúkrahúsinu tíu svokallaðar CADD-lyfjadælur.

    Andrésar Andarleikarnir verða settir í fimmtugasta sinn kvöld. Meira er lagt í leikana í tilefni merkra tímamóta, sýning verður í Höllinni á laugardag, ný keppnisgrein er tekin upp á leikunum í ár og keppendur hafa aldrei verið fleiri. Til að sinna þeim margvíslegu verkefnum sem leysa þar á meðan á leikunum stendur standa um 150 sjálfboðaliðar vaktina. Gert er ráð fyrir að gestir á Akureyri í tengslum við leikana verði um eða yfir 4 þúsund. Leikarnir fara fram dagana 22. til 25 apríl.

    Verk eftir Hildi Eir Bolladóttur og Mars Baldurs eru komin út í Pastel ritröð á vegum Flóru menningarhúss í Sigurhæðum á Akureyri. Útgáfuhóf verður af því tilefni á morgun, Sumardaginn fyrsta.

    Í dag hefst hið árlega Sólarhringssund, hjá sundfélaginu Óðni þar munu um 60 iðkendur úr keppnishópum koma og synda boðsund í sólarhring, stefnan er sett á að ná 100km á þessum tíma.

    Um þessar mundir er haldið upp á 50 ára afmæli Andrésar Andar leikanna og margir rifja upp gamlar og góðar minningar. Mamma mín keppti á öðrum Andrésarleikunum, 12 ára gömul árið 1977, þegar hún kom með liði frá Ólafsfirði og amma var fararstjóri.

    Á Akureyri hefur verið unnið af metnaði að innleiðingu farsældar. Samvinna þjónustuaðila hefur styrkst, snemmtæk íhlutun fengið aukið vægi og í flóknari málum tryggja málstjórar betri yfirsýn og samfellu. Þetta er þróun í rétta átt, en hún gerist ekki af sjálfu sér. Til að þessi árangur haldi áfram þá þarf skýra pólitíska forystu. Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að tryggja að nægt fjármagn fylgi metnaðarfullum markmiðum laganna. Án þess veikist kerfið, biðlistar lengjast og álag færist yfir á fjölskyldur og sveitarfélög.

    Á laugardaginn, þegar sléttar fjórar vikur voru til kosninga, kynntum við í Samfylkingunni á Akureyri stefnuskrána okkar og kosningaáherslur fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar. Áherslurnar eru afrakstur vinnu listans, sem samanstendur af 22 öflugum og ólíkum einstaklingum, samtali við íbúa, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök um hvernig við byggjum bæinn okkar til framtíðar.

    Sjúkrahúsið á Akureyri hefur verið með níu hús, með um tuttugu íbúðum á Kristnesi, í leigu. Nú eru þar ellefu leigutakar, en níu íbúðir standa nú auðar.
