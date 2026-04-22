Einföldum kerfið og lækkum leikskólagjöld

Fyrir sveitarstjórnakosningarnar 2022 lofaði L-listinn 6 gjaldfrjálsum klukkustundum á dag og stóð við loforðið. Á yfirstandandi kjörtímabili var jafnframt ráðist í byggingu á nýjum 8 deilda leikskóla, Hagasteini og hefja fyrstu börnin leikskólagöngu sína þar í haust.
Margir hafa kallað eftir því að gera leikskóla bæjarins gjaldfrjálsa. Sú umræða er skiljanleg og vilji er til staðar að létta undir með barnafjölskyldum. Um leið verðum við að horfa raunsætt á stöðuna eins og hún er í dag.
Við í L-listanum viljum efla þjónustuna með því að taka börn inn í leikskólana tvisvar á ári, bjóða upp á sveigjanlegri tíma, einfalda greiðslukerfið og lækka leikskólagjöld. Auk þess að setja eitt gjald fyrir skráningardaga, óháð því hversu mörg börn á heimilinu nýta þjónustu leikskóla eða frístundar.
Breyting á kennsluréttindum var lögfest árið 2019 með sameinuðu leyfisbréfi sem heimilar kennslu á öllum skólastigum, frá leikskóla til framhaldsskóla. Þetta hefur aukið hreyfanleika kennara í starfi, þó sérhæfing ráði enn miklu um starfsvettvang. Afleiðingin er aukin samkeppni skólanna um sama fagfólk, þar sem leikskólar standa veikastir. Auk þess sem við stöndum einnig frammi fyrir samkeppni við nágrannasveitarfélög sem sækja í sama mannauð.
Í leikskólum bæjarins er um 40% starfsfólks á gólfi fagmenntaðir leikskólakennarar. Það hljómar mjög lág tala, þó er það hærra hlutfall en víðast hvar annars staðar á landinu. Þróunin er engu að síður áhyggjuefni því stutt er síðan hlutfallið var um helmingi hærra en það er í dag. Við erum því að kæla niður kerfið og finna leiðir í samráði við stjórnendur og fagfólk til að sporna við frekara brottfalli úr stéttinni. Ein leiðin er að veita börnum fagmenntaðs starfsfólks í leikskólum bæjarins forgang að leikskólaplássi eins og þekkist í öðrum sveitarfélögum. Slík aðgerð gæti stutt við starfsfólk og styrkt aðdráttarafl sveitarfélagsins sem vinnustaðar.
Við verðum að horfast í augu við að leikskólarnir standa og falla með fólkinu sem þar starfar. Á bak við hvern leikskóla eru kennarar og starfsfólk sem sinna einni af mikilvægustu þjónustu samfélagsins. Forgangsverkefnið hlýtur því að vera að tryggja fulla mönnun, fjölga fagmenntuðum kennurum og styrkja vinnuumhverfi, stöðugleika og gæði þjónustunnar.
Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir, kennari, skipar 6. sæti L-listans fyrir bæjarstjórnarkosningar í vor.