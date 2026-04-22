Hollvinir færa sjúkrahúsinu lyfjadælur

Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri hafa nýverið afhent sjúkrahúsinu tíu svokallaðar CADD-lyfjadælur.
Um er að ræða litlar, rafknúnar dælur sem notaðar eru til að gefa sjúklingum lyf stöðugt eða eftir þörfum yfir ákveðinn tíma. Þær eru einkum nýttar í verkjameðferð og í líknarmeðferð, þar sem þörf er á nákvæmri og samfelldri lyfjagjöf.
„Þetta eru mjög mikilvægar gjafir, sér í lagi þar sem þær dælur sem eru til á SAk eru orðnar barn síns tíma og fáar eftir sem hægt er að nota,“ segir Rebekka Héðinsdóttir, deildarstjóri á lyflækningadeild.
Hollvinasamtök SAk hafa um árabil stutt við starfsemi sjúkrahússins með margvíslegum hætti og lagt sitt af mörkum til að efla þjónustu og aðbúnað sjúklinga.
„Það er okkur í Hollvinasamtökunum mikilvægt að geta lagt okkar af mörkum til að bæta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur þeirra,“ segir Jóhannes Gunnar Bjarnason, formaður stjórnar Hollvina. „Við vitum að þessi búnaður getur haft raunveruleg áhrif á líðan fólks á erfiðum tímum og erum stolt af því að styðja við starfsemi sjúkrahússins með þessum hætti.“
Þá má benda á að sendir hafa verið út greiðsluseðlar fyrir árlegt styrktar- og árgjald Hollvini með eindaga 1. maí.
Árlegt styrktar- og árgjald er 6.000 kr.
Það á sak.is sem fyrst er sagt frá þessu.